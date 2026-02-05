Le traité New Start, dernier accord nucléaire entre Washington et Moscou, a expiré jeudi. L’ONU redoute une nouvelle course aux armements et appelle à négocier rapidement.

Fin du dernier traité nucléaire entre la Russie et les Etats-Unis

ATS Agence télégraphique suisse

Le dernier traité de désarmement nucléaire liant les Etats-Unis et la Russie a expiré jeudi, marquant un tournant majeur dans l'histoire du contrôle des armements depuis la guerre froide. Cette absence d'accord fait craindre une prolifération nucléaire.

«L'expiration du traité New Start, à partir de minuit aujourd'hui, marque un moment grave pour la paix et la sécurité internationales», a déclaré le secrétaire général de l'ONU, António Guterres. Il a exhorté les Etats-Unis et la Russie à «s'entendre» rapidement sur un nouveau cadre.

«Pire moment»

«Cette dissolution de décennies d'acquis ne pourrait survenir à un pire moment. Le risque d'utilisation d'une arme nucléaire est à son plus haut niveau depuis des décennies», a-t-il mis en garde dans un communiqué.

Le traité New Start est le dernier accord de maîtrise des armements liant Washington et Moscou. Signé en 2010, il limitait chaque partie à 800 lanceurs et bombardiers lourds et 1550 ogives nucléaires stratégiques offensives déployées, avec un mécanisme de vérification.