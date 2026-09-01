Une femme a été blessée par des tirs de la police lundi à Times Square après avoir poignardé deux personnes, selon les autorités et des médias locaux. L'assaillante, hospitalisée dans un état critique, avait foncé sur des policiers après l'usage d'un taser.

AFP Agence France-Presse

La police de New York a tiré lundi sur une femme qui venait de blesser deux personnes au couteau, dans le très touristique quartier de Times Square, selon les autorités et des médias locaux. Interrogée par l'AFP, la police a confirmé des tirs impliquant un policier et annoncé qu'une conférence de presse se tiendrait sur place plus tard dans la soirée.

«Pour le moment, l'enquête est toujours en cours», a précisé une porte-parole. Un journaliste de l'AFP qui s'est rendu sur les lieux après les faits a constaté une importante présence de la police et des services de secours, ainsi qu'une flaque de sang au sol.

Selon notamment la chaîne NBC et le «NY Post», l'assaillante a été conduite à l'hôpital dans un état critique. L'état de santé de ses deux victimes n'est pas clair à ce stade et ses motivations restent inconnues, même si la piste terroriste ne semble pas privilégiée.

«Elle est passée en courant devant moi au coin de la rue et elle avait deux couteaux dans les mains», a raconté un témoin à la chaîne PIX11 News. Il raconte que peu après des policiers ont utilisé contre elle un pistolet à impulsion électrique. Elle s'est malgré tout précipitée sur eux et c'est alors qu'ils lui ont tiré dessus «à deux reprises», a-t-il raconté.