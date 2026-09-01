DE
FR

Chaos en plein New York
Une femme poignarde deux personnes avant d'être abattue par la police à Times Square

Une femme a été blessée par des tirs de la police lundi à Times Square après avoir poignardé deux personnes, selon les autorités et des médias locaux. L'assaillante, hospitalisée dans un état critique, avait foncé sur des policiers après l'usage d'un taser.
Publié: il y a 46 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 40 minutes
La police new-yorkaise a tiré sur une femme après une attaque au couteau ayant fait deux blessés à Times Square.
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

La police de New York a tiré lundi sur une femme qui venait de blesser deux personnes au couteau, dans le très touristique quartier de Times Square, selon les autorités et des médias locaux. Interrogée par l'AFP, la police a confirmé des tirs impliquant un policier et annoncé qu'une conférence de presse se tiendrait sur place plus tard dans la soirée.

«Pour le moment, l'enquête est toujours en cours», a précisé une porte-parole. Un journaliste de l'AFP qui s'est rendu sur les lieux après les faits a constaté une importante présence de la police et des services de secours, ainsi qu'une flaque de sang au sol.

Selon notamment la chaîne NBC et le «NY Post», l'assaillante a été conduite à l'hôpital dans un état critique. L'état de santé de ses deux victimes n'est pas clair à ce stade et ses motivations restent inconnues, même si la piste terroriste ne semble pas privilégiée.

«Elle est passée en courant devant moi au coin de la rue et elle avait deux couteaux dans les mains», a raconté un témoin à la chaîne PIX11 News. Il raconte que peu après des policiers ont utilisé contre elle un pistolet à impulsion électrique. Elle s'est malgré tout précipitée sur eux et c'est alors qu'ils lui ont tiré dessus «à deux reprises», a-t-il raconté.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les meilleurs vins peu alcoolisés
Présenté par
Les meilleurs vins peu alcoolisés
Parfaits pour les douces soirées de l'été indien
Les meilleurs vins peu alcoolisés
Quels sont les arguments en faveur des voitures d’occasion?
Présenté par
Quels sont les arguments en faveur des voitures d’occasion?
Une catégorie sous-estimée
Quels sont les arguments en faveur des voitures d’occasion?
Contre le stress au bureau, les conseils de l’experte d’Helsana
Présenté par
Contre le stress au bureau, les conseils de l’experte d’Helsana
Des e-mails le dimanche soir?
Pourquoi les managers d’Helsana devraient y renoncer
Economisez en changeant d'abonnement
Présenté par
Economisez en changeant d'abonnement
Hausse des prix de la téléphonie mobile
Economisez en changeant d'abonnement
Articles les plus lus
    Articles les plus lus