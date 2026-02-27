DE
FR

Aucune surenchère
Netflix refuse de relever son offre pour Warner Bros, laissant la voie libre à Paramount

Netflix refuse de relever son offre de rachat de Warner Bros Discovery face à Paramount Skydance TV. Le groupe estime l'offre concurrente plus attractive et refuse de s'aligner.
Publié: il y a 14 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 13 minutes
1/2
Netflix refuse de relever son offre sur Warner Bros Discovery face à Paramount Skydance, jugeant l'opération trop coûteuse.
Photo: EPA
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Netflix a déclaré jeudi refuser de relever son offre de rachat du groupe de cinéma et de télévision Warner Bros Discovery afin de concurrencer celle de Paramount Skydance, estimant que l'opération n'était plus financièrement intéressante. Les dirigeants du géant du streaming ont déclaré «refuser de s'aligner sur» l'offre de Paramount Skydance après que le conseil d'administration de Warner Bros l'a qualifiée de proposition «supérieure».

Cela devrait faire passer le célèbre studio hollywoodien et un groupe de chaînes de télévision dont CNN entre les mains de Paramount, redessinant ainsi le paysage médiatique américain. Paramount Skydance avait soumis une nouvelle offre au terme de la période de sept jours qu'avait accordée WBD à Paramount Skydance (PSKY) pour tenter de le convaincre de renoncer à son acquisition par Netflix.

Un droit de surenchère limité

En vertu d'un accord conclu préalablement entre Warner Bros Discovery et Netflix, ce dernier disposait de quatre jours ouvrables pour éventuellement renchérir. Netflix avait accepté de laisser Warner Bros Discovery étudier une éventuelle dernière offre de PSKY pour en finir avec ses «pitreries», nouvel épisode d'un feuilleton qui dure depuis plusieurs mois.

A lire aussi
Warner Bros accepte sept jours de discussions avec Paramount
Pour concurrencer Netflix
Warner Bros accepte sept jours de discussions avec Paramount
Warner Bros rejette l'offre améliorée de Paramount
Analyse «complète»
Warner Bros éconduit encore Paramount

PSKY a relevé son offre à 31 dollars par action WBD, contre 30 jusqu'ici. En incluant la dette de Warner Bros Discovery, cela valorise la cible autour de 110 milliards de dollars.

L'opération proposée par PSKY nécessite, en outre, un montage financier atypique et le soutien personnel de Larry Ellison, fondateur du groupe Oracle et père du patron de Paramount Skydance, David Ellison. WBD a fixé au 20 mars la date de l'assemblée générale extraordinaire lors de laquelle les actionnaires devront se déterminer sur l'avenir du groupe.

Découvrez nos contenus sponsorisés
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Présenté par
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Un nouvel espoir pour des familles, comme celle d’Amjad, 7 ans
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Ces Suissesses qui font parler d’elles
Présenté par
Ces Suissesses qui font parler d’elles
Postfinance Womens League
Ces Suissesses font les gros titres
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Présenté par
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Bonnes affaires
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Présenté par
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Testez une nouveauté mondiale
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Pour un après-ski élégant
Présenté par
Pour un après-ski élégant
Ces vins accompagnent idéalement les vacances d’hiver
Pour un après-ski élégant
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Présenté par
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Du cœur à l’ouvrage
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Articles les plus lus
    Articles les plus lus