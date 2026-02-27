L'opposition démocrate critique l'ICE après la mort d'un réfugié birman
L'opposition démocrate a critiqué jeudi les autorités impliquées dans la politique migratoire agressive voulue par Donald Trump après la mort d'un réfugié birman quasiment aveugle. Ce dernier a été retrouvé mort selon la presse quelques jours après avoir été relâché à plusieurs kilomètres de son domicile.
Le corps de Nurul Amin Shah Alam, un homme rohingya de 56 ans, a été découvert mardi soir dans une rue de Buffalo (New York), près de la frontière canadienne, a indiqué un porte-parole de la police locale. L'autopsie a établi que son décès était «lié à son état de santé».
Selon la presse américaine, le réfugié, décrit comme quasi aveugle et ne parlant pas anglais, avait été conduit cinq jours plus tôt dans un café de la ville par des agents de la police aux frontières (CBP). Il a été retrouvé mort à environ six kilomètres de là.
La police aux frontières «semble l'avoir abandonné dans le froid, loin de son domicile, sans prévenir ses proches», a accusé le chef de file des démocrates au Sénat, Chuck Schumer, en demandant une enquête indépendante. «Il devrait être en vie – et cela n'aurait jamais dû arriver», a-t-il écrit sur le réseau social X.
Source: AFP
Kim Jong Un se dit prêt à «bien s'entendre» avec les Etats-Unis si la Corée du Nord est reconnue comme puissance nucléaire
Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a estimé que Pyongyang pourrait «bien s'entendre» avec les Etats-Unis si ceux-ci reconnaissent le statut de puissance nucléaire de son pays, ont rapporté jeudi les médias d'Etat.
Si Washington «respecte le statut actuel (de puissance nucléaire) de notre pays tel qu'il est stipulé dans la Constitution (...) et abandonne sa politique hostile (...) il n'y a aucune raison pour que nous ne puissions pas bien nous entendre avec les Etats-Unis», a déclaré Kim Jong Un, selon l'agence officielle KCNA.
Lors d'une tournée en Asie l'année dernière, Donald Trump s'était déclaré «ouvert à 100%» à une rencontre avec Kim Jong Un. Il s'est même positionné à rebours de plusieurs décennies de politique américaine en concédant que la Corée du Nord était «en quelque sorte une puissance nucléaire».
Mais Pyongyang n'avait alors pas répondu à la proposition de Donald Trump et a répété à plusieurs reprises que la Corée du Nord n'abandonnerait jamais ses armes nucléaires. Lors du précédent congrès de son parti en 2021, Kim Jong Un avait désigné les Etats-Unis comme le «plus grand ennemi» de sa nation. Sa position semble ainsi s'être adoucie.
Source: AFP
La gouverneure de Virginie transmet la réponse des démocrates
La gouverneure de Virginie, Abigail Spanberger, s’est exprimée pour livrer la réplique démocrate au discours sur l’état de l’Union de Donald Trump.
Dans son intervention, elle a vivement attaqué le président, l’accusant de ne pas présenter de véritable programme économique et de grossir le trait sur la question de la sécurité publique, tout en exposant les priorités de son camp.
Élue l’an dernier en Virginie sur un programme centré sur la baisse du coût de la vie, Spanberger a reproché à la Maison Blanche son manque d’action face à la hausse des dépenses qui pèse sur des millions d’Américains. Elle a également critiqué le renforcement des effectifs de l’ICE dans des villes comme Minneapolis.
Source: CNN
Un chef démocrate dénonce un discours «déconnecté de la réalité»
Un des plus hauts responsables démocrates aux Etats-Unis a dénoncé mardi le discours prononcé par Donald Trump au Congrès, y voyant une illustration de la déconnexion entre le président et la réalité éprouvée par ses concitoyens.
«Les Américains n'ont jamais vu un discours sur l'état de l'Union aussi déconnecté de la réalité», a cinglé dans un communiqué le chef de file des démocrates au Sénat, Chuck Schumer, dénonçant «un quotidien marqué par des coûts plus élevés, des logements inabordables, plus de chaos, et plus de corruption».
Source: AFP
Le discours prend fin après près de deux heures d'allocution
Donald Trump conclut son discours fleuve au Congrès, qui a duré 1h47, soit le plus long discours sur l'état de l'Union jamais prononcé.
Si Trump a longuement évoqué ce qu'il considère comme des réussites nationales, la plupart des positions de la politique étrangère américaine, comme les négociations de paix en Ukraine ou à Gaza, restent floues.
Des médailles distribuées à flot lors du discours de l'Union
Donald Trump a multiplié les distinctions au cours de la soirée. Il a notamment remis la Médaille d’honneur au pilote de chasse de la marine Royce Williams, vétéran de la Seconde Guerre mondiale, de la guerre de Corée et du Vietnam. Il est rare de voir autant de décorations attribuées lors d’un discours sur l’état de l’Union.
Les sièges se vident chez les démocrates
Les élues démocrates Ilhan Omar et Rashida Tlaib, figures de l’aile gauche et critiques virulentes du discours, ont quitté l’hémicycle. Les rangs démocrates se clairsement peu à peu et plusieurs représentants encore présents affichent des signes d’agacement.
Un peu plus tôt, au début de l’allocution, la représentante de l’Illinois Lauren Underwood avait elle aussi quitté la salle, expliquant qu’elle «ne pouvait pas supporter une minute de plus». Cette élue du centre gauche avait remporté son siège en 2018 lors de la vague démocrate des élections de mi-mandat, largement perçues comme un vote sanction contre le premier mandat de Donald Trump.
Trump bat le record du discours sur l'état de l'Union le plus long
Le cap de l’heure et demie est franchi. Dans quelques minutes, Donald Trump dépassera son propre record du discours le plus long prononcé devant le Congrès. Le discours de Trump l'an dernier, bien que n'étant pas techniquement un discours sur l'état de l'Union, a duré près d'une heure et quarante minutes.
Le président Donald Trump a pris la parole pendant plus de 90 minutes ce soir, établissant ainsi un nouveau record pour le discours sur l'état de l'Union le plus long depuis au moins 1964, dépassant le précédent record détenu par le président Bill Clinton lors de son discours de 2000.
Source: CNN/Washington Post
Trump accuse l’Iran sur le nucléaire tout en appelant à un accord
«Nous n’avons jamais entendu ces mots: 'Nous n’aurons jamais d’arme nucléaire'», a affirmé Donald Trump à propos des dirigeants iraniens. Pourtant, Téhéran a répété cet engagement à plusieurs reprises. Le ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, l’a encore assuré dans un message publié quelques heures avant l’intervention du président américain.
Le débat ne porte toutefois pas uniquement sur les déclarations officielles de l’Iran, mais sur des éléments accumulés au fil des ans laissant penser que le pays a testé des composants susceptibles d’entrer dans la fabrication d’une arme nucléaire.
Donald Trump a assuré vouloir «conclure un accord» et privilégier une solution diplomatique. Des négociateurs américains doivent rencontrer leurs homologues iraniens jeudi à Genève pour une nouvelle série de discussions.
Lorsque le président a affirmé qu’il ne laisserait pas l’Iran accéder à l’arme nucléaire, au moins deux douzaines d’élus démocrates se sont levés.
Source: AFP
Trump demande au Congrès d'approuver sa réforme sur les documents d'identité des électeurs
Donald Trump a demandé mardi au Congrès américain d'approuver sa réforme sur la fraude électorale, qui exige que chaque électeur présente une pièce d'identité pour pouvoir voter, lors de son discours de politique générale devant les parlementaires.
«Je vous demande d'approuver la loi 'Sauver l'Amérique' (Save America Act), afin d'empêcher les étrangers en situation irrégulière - et autres personnes sans papiers – de voter lors de nos élections américaines sacrées», a déclaré le président américain, ajoutant que «la triche est galopante dans nos élections», une allégation infondée qu'il répète souvent.
Ce sujet épineux est un serpent de mer aux Etats-Unis, où des millions de personnes en âge de voter ne possèdent pas de tel document.
Source: AFP
La politique étrangère passe à la trappe devant le Congrès
Plus d’une heure après le début de son intervention, Donald Trump n'a toujours pas évoqué le déploiement massif de forces navales et aériennes américaines près de l’Iran, ni le quatrième anniversaire de l’invasion de l’Ukraine.
Ce silence tranche avec ses prises de parole plus offensives sur la scène internationale depuis le Bureau ovale. Il reflète la ligne stratégique qui lui est soufflée: privilégier les dossiers intérieurs et les questions budgétaires devant le Congrès.
Source: New York Times