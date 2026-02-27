L'opposition démocrate critique l'ICE après la mort d'un réfugié birman

L'opposition démocrate a critiqué jeudi les autorités impliquées dans la politique migratoire agressive voulue par Donald Trump après la mort d'un réfugié birman quasiment aveugle. Ce dernier a été retrouvé mort selon la presse quelques jours après avoir été relâché à plusieurs kilomètres de son domicile.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Le corps de Nurul Amin Shah Alam, un homme rohingya de 56 ans, a été découvert mardi soir dans une rue de Buffalo (New York), près de la frontière canadienne, a indiqué un porte-parole de la police locale. L'autopsie a établi que son décès était «lié à son état de santé».

Selon la presse américaine, le réfugié, décrit comme quasi aveugle et ne parlant pas anglais, avait été conduit cinq jours plus tôt dans un café de la ville par des agents de la police aux frontières (CBP). Il a été retrouvé mort à environ six kilomètres de là.

La police aux frontières «semble l'avoir abandonné dans le froid, loin de son domicile, sans prévenir ses proches», a accusé le chef de file des démocrates au Sénat, Chuck Schumer, en demandant une enquête indépendante. «Il devrait être en vie – et cela n'aurait jamais dû arriver», a-t-il écrit sur le réseau social X.

Source: AFP