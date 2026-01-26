Donald Trump menace le Canada de «droits de douane à 100%» en cas d'accord commercial avec la Chine

Donald Trump a menacé samedi d'imposer des «droits de douane à 100%» sur les importations canadiennes aux Etats-Unis en cas d'accord commercial entre le Canada et la Chine, après qu'Ottawa a annoncé un accord préliminaire à Pékin la semaine dernière.

Si le Premier ministre canadien Mark Carney «pense qu'il va faire du Canada un 'port de dépôt' pour que la Chine envoie ses biens et produits aux Etats-Unis, il se trompe lourdement», a déclaré le président américain sur sa plateforme Truth Social. Le républicain a évoqué des droits de douane «de 100» qui impliqueraient de doubler le prix des produits canadiens franchissant la frontière avec les Etats-Unis.

«La Chine va manger le Canada tout cru»

Depuis son retour au pouvoir il y a un an, Donald Trump n'a pas ménagé son voisin du nord, suggérant notamment de l'annexer pour en faire le 51e Etat américain et en faisant du Canada une des premières cibles de sa guerre commerciale tous azimuts. La majorité des échanges entre les deux pays reste toutefois exemptée de droits de douane, Donald Trump continuant à respecter une grande partie de l'actuel accord de libre-échange nord-américain.

Mais la menace revient dès que la relation connaît des à-coups. Et le chef de l'Etat américain a peu apprécié plus tôt cette semaine l'écho reçu par un discours de Mark Carney au Forum économique mondial à Davos (Suisse). Mark Carney avait pointé la fracture de l'ordre mondial et appelé les «puissances moyennes» à s'unir pour faire face aux forces «hégémoniques». Donald Trump lui avait répondu que le Canada existait «grâce aux Etats-Unis».

«La Chine va manger le Canada tout cru, complètement le dévorer, y compris en détruisant leurs entreprises, leur tissu social, et leur mode de vie général», a affirmé Trump dans son message samedi. Mark Carney s'est rendu la semaine dernière en Chine où il a scellé, selon ses termes, «un accord commercial préliminaire, mais historique, visant à éliminer les obstacles au commerce et à réduire les droits de douane» avec Pékin. Mark Carney a souligné à cette occasion la nécessité de réduire la dépendance vis-à-vis du grand voisin américain, premier partenaire commercial loin devant la Chine.

Source: AFP