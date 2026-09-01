Le secrétaire américain à l'Armée de terre Dan Driscoll a démissionné après des mois de tensions avec le ministre de la Défense Pete Hegseth. La Maison Blanche a salué lundi son «leadership remarquable» et son efficacité.

Le secrétaire américain à l'Armée de terre, Dan Driscoll, claque la porte

Le secrétaire américain à l'Armée de terre, Dan Driscoll, claque la porte

AFP Agence France-Presse

Le secrétaire américain à l'Armée de terre Dan Driscoll a remis sa démission, après des mois de tensions avec le ministre de la Défense Pete Hegseth, a confirmé lundi la Maison Blanche à l'AFP.

Interrogée par l'AFP sur le sujet après que l'information a été révélée par le «Wall Street Journal», la Maison Blanche n'a pas démenti, indiquant que Dan Driscoll «s'est montré extrêmement efficace pour promouvoir le programme du président Trump (...) apportant un leadership remarquable lors d'opérations militaires historiques».