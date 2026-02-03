Trump appelle à «passer à autre chose» au sujet d'Epstein
Le président américain Donald Trump a jugé mardi que le moment était venu pour les Etats-Unis de tourner la page après la publication d'une masse de documents du dossier du criminel sexuel Jeffrey Epstein. L'affaire éclabousse des personnalités dans monde entier.
«Je pense qu'il est temps pour le pays de passer peut-être à autre chose, comme le système de santé ou quelque chose qui importe aux gens», a déclaré le président américain aux journalistes à la Maison-Blanche.
Lors de l'annonce de la publication de ces documents le 30 janvier, le ministère américain de la Justice a affirmé avoir ainsi respecté l'obligation imposée par le Congrès au gouvernement américain de faire toute la transparence sur ce dossier politiquement explosif.
Au total, près de 3,5 millions de pages de ce dossier tentaculaire ont été publiées par le gouvernement depuis décembre sous la contrainte d'une loi votée par le Congrès, selon le ministère.
Source: AFP
Washington réactive un accord avec une trentaine de pays africains
Les Etats-Unis ont réactivé mardi, pour un an, l'African Growth and Opportunity Act (AGOA), un accord qui permet à de nombreux produits africains d'accéder au marché américain sans droits de douane. Cet accord a été relancé jusqu'au 31 décembre 2026, a souligné le représentant au Commerce de la Maison Blanche (USTR), Jamieson Greer, dans un communiqué.
Cette extension de l'accord est incluse dans le texte promulgué mardi par Donald Trump, qui met fin à plus de trois jours de paralysie d'une partie de l'administration fédérale américaine.
En janvier, la Chambre des représentants avait voté pour reconduire l'AGOA pour trois ans, mais les sénateurs ont ramené la durée à un an. L'AGOA est une pièce maîtresse des relations commerciales entre les Etats-Unis et les pays africains.
Ce traitement commercial préférentiel avait été lancé en 2000 sous la présidence du démocrate Bill Clinton. Il permet aux pays africains d'exporter de nombreux produits vers les Etats-Unis sans droits de douane, s'ils respectent une série de conditions (pluralisme politique, respect des droits humains, lutte contre la corruption...).
Source: AFP
Trump et Petro trouvent un terrain d'entente
Après avoir échangé moult invectives par réseaux sociaux interposés, Donald Trump et son homologue colombien, le président de gauche Gustavo Petro, ont semblé enterrer la hache de guerre mardi, saluant tous deux «une bonne rencontre».
Donald Trump a également indiqué qu'ils avaient «travaillé sur les sanctions». Le président américain a accusé à plusieurs reprises son homologue colombien d'être impliqué dans le trafic de drogue, sans fournir de preuves, et a frappé Gustavo Petro et sa famille de sanctions financières.
Le président colombien a évoqué de son côté une réunion «positive», lors d'une conférence de presse. Il a notamment souligné qu'ils avaient parlé «entre (hommes) libres de problèmes concrets et d'un chemin en commun».
Le dirigeant colombien a encore affirmé avoir demandé à Donald Trump de jouer les médiateurs pour surmonter la crise avec le président équatorien, Daniel Noboa, allié de Washington dans la région, ce que le président américain a accepté, selon lui.
Source: AFP
Trump dit qu'il a eu une «bonne rencontre» avec le président colombien Gustavo Petro
Donald Trump a dit mardi qu'il avait eu une «bonne rencontre» avec le président colombien Gustavo Petro, après des mois de tensions entre les deux pays.
Le président américain a répondu par l'affirmative comme on lui demandait s'il était parvenu à un accord avec Gustavo Petro sur le trafic de drogues: «Oui, nous avons travaillé dessus et nous sommes très bien entendus (...) nous avons eu une très bonne rencontre», a-t-il dit à la presse dans le Bureau ovale.
Donald Trump et son homologue colombien se sont rencontrés plus tôt mardi, dans une relative discrétion
Source: AFP
Trump réclame un milliard de dollars de dommages et intérêts à Harvard
Le président américain Donald Trump a annoncé lundi qu'il réclamait désormais un milliard de dollars de dommages et intérêts à Harvard, après des informations du «New York Times» selon lesquelles son gouvernement aurait renoncé à faire payer des indemnités à la prestigieuse université qu'il accuse d'antisémitisme et de biais.
«Nous réclamons maintenant un milliard de dollars de dommages, et ne voulons plus avoir affaire, à l'avenir, à l'université de Harvard», a écrit le président américain sur son réseau Truth Social. Accusant Harvard et d'autres universités américaines de promouvoir une idéologie dite «woke» tout en ne protégeant pas suffisamment leurs étudiants juifs lors des manifestations pro-palestiniennes, l'administration Trump a déposé des plaintes judiciaires et exigé des indemnités exorbitantes.
Le «New York Times» a affirmé lundi que le président américain avait renoncé à sa demande initiale d'obtenir 200 millions de dollars de la part de Harvard, face à la résistance opposée par l'université. En septembre dernier, Trump avait déclaré que les négociations étaient sur le point d'aboutir à un accord de 500 millions de dollars avec Harvard, et qu'une partie de cette somme serait destinée à ouvrir des écoles professionnelles.
«Ils voulaient mettre en place un concept de formation professionnelle alambiqué, mais celui-ci a été rejeté car il était totalement inadéquat et n'aurait, à notre avis, pas pu aboutir», a écrit Trump lundi soir. «Il s'agissait simplement d'un moyen pour Harvard d'échapper à un important règlement financier de plus de 500 millions de dollars, un montant qui devrait être beaucoup plus élevé compte tenu des illégalités graves et odieuses qu'ils ont commises», a-t-i ajouté.
Source: AFP
Le Congrès américain va voter pour lever la paralysie budgétaire
Le Congrès américain s'apprête à voter mardi pour mettre fin à la paralysie budgétaire, après trois jours de blocage provoqués par le refus des démocrates de financer la police de l'immigration de Donald Trump.
Le président républicain a exhorté lundi la Chambre des représentants à mettre fin à ce «shutdown» partiel «sans délai».
«Nous devons rouvrir le gouvernement et j'espère que tous les républicains et les démocrates se joindront à moi pour soutenir cette loi», a déclaré le président américain sur sa plateforme Truth Social.
«AUCUN CHANGEMENT n'est possible à ce stade» sur ce texte budgétaire, a averti Donald Trump, alors que le mécontentement affiché par certains jusque dans son camp menaçait de prolonger la paralysie.
Source: AFP
Trump estime à 200 millions la rénovation du Kennedy Center
Lors d'un échange avec la presse à la Maison Blanche, il a assuré que le chantier était déjà «totalement financé», mais ne s'est pas étendu sur l'origine des fonds.
Donald Trump avait annoncé la veille son intention de fermer pour deux ans le Kennedy Center, qu'il a rebaptisé pour accoler son nom à celui du président assassiné John F. Kennedy et qui est depuis lors boudé par certains artistes.
«Je ne le démolirai pas», a-t-il déclaré lundi, avant de laisser entrevoir toutefois des travaux de grande ampleur. «J'utiliserai l'acier. Donc nous utiliserons la structure. Nous utiliserons une partie du marbre et une partie du marbre va être enlevée, mais, quand cela rouvrira, ce sera flambant neuf et vraiment beau», a-t-il dit.
Source: AFP
Trump assure que le Mexique va cesser de fournir du pétrole à Cuba
Donald Trump a assuré lundi que le Mexique allait cesser de fournir du pétrole à Cuba, peu après que les Etats-Unis ont menacé de sanctions douanières les pays livrant du brut à l'île communiste.
Cuba «est une nation ratée. Le Mexique va arrêter de leur envoyer du pétrole», a dit le président américain pendant un échange avec la presse dans le Bureau ovale.
Source: AFP
Donald Trump dit entrevoir un accord avec Cuba
Donald Trump, qui multiplie les menaces contre Cuba, a assuré dimanche que les Etats-Unis avaient engagé un dialogue avec le gouvernement cubain, qui débouchera, selon lui, sur un accord. «Nous parlons avec le peuple de Cuba, les plus hauts responsables de Cuba», a déclaré le président américain à la presse depuis la Floride.
«Nous verrons bien ce qui se passera, a-t-il ajouté, mais je pense que nous allons conclure un accord avec Cuba.»
Depuis son coup de force au Venezuela, principal allié de Cuba, Donald Trump a multiplié les menaces contre le gouvernement de l'île communiste. Parlant d'un pays «défaillant» et en «mauvaise posture», il a relevé que Cuba «n'avait plus le Venezuela pour le soutenir».
Source: AFP
Le pétrole chute après des propos de Trump en faveur d'un accord avec l'Iran
Les cours du pétrole ont chuté de plus de 3% lundi dans les premiers échanges sur le marché asiatique, en réaction à la volonté exprimée par Donald Trump de trouver un accord avec l'Iran qu'il menace d'une intervention militaire.
Le baril de WTI nord-américain perdait 3,4% à 62,99 dollars peu avant 02h GMT, quand celui de Brent de la mer du Nord cédait 3,2% à 67,09 dollars après les propos du président américain.
Donald Trump multiplie les avertissements depuis le début du mouvement de contestation réprimé en janvier en Iran, tout en répétant négocier avec Téhéran pour éviter l'option armée.
Source: AFP
Trump fermera le Kennedy Center à Washington pour 2 ans de travaux
Donald Trump a annoncé dimanche son intention de fermer pour deux ans le Kennedy Center, emblématique salle de spectacles de Washington que le président américain a repris en main depuis son retour au pouvoir et qu'il veut désormais rénover.
Le lieu, que le milliardaire a rebaptisé pour y accoler son nom et qui est depuis boudé par certains artistes, va fermer le 4 juillet prochain à l'occasion des célébrations des 250 ans des Etats-Unis «pour une durée d'environ deux ans», a indiqué Donald Trump sur son réseau Truth Social.
«J'ai déterminé qu'arrêter ses activités de divertissement pour une durée d'environ deux ans constitue la façon la plus rapide de porter le Trump Kennedy Center au plus haut niveau de réussite, de beauté et de grandeur», a-t-il expliqué. Selon lui, les travaux permettront de transformer une institution «délabrée» en un «bastion de classe mondiale des arts, de la musique et du divertissement».
Source: AFP