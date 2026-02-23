Donald Trump délivre son discours sur l'état de l'Union
Le président américain Donald Trump prononcera son discours sur l’état de l’Union de 2026 à 21h (heure locale) au Congrès. Il devrait mettre en avant les actions de son administration et se concentrer sur l’économie.
Trump est conscient de l’importance de son discours, insistent ses responsables, mais certains élus républicains craignent qu’il ne parvienne pas à maintenir le cap. Il s’adresse à la nation alors que sa cote de popularité est au plus bas depuis le début de son mandat, et le président, qui a pris connaissance de sondages internes confirmant ce déclin, est pleinement conscient des enjeux.
Source: CNN
Donald Trump arrive au Capitole
Donald Trump entre dans la salle du Congrès sur un parterre d'applaudissements de la part de l'aile républicaine.
Il s'apprête à livrer son discours sur l'état de l'Union tant attendu. Les démocrates suivront avec une allocution.
Trump va promettre au Congrès d'«affronter toutes les menaces» contre les Etats-Unis
Donald Trump doit promettre mardi lors de son discours de politique générale au Congrès d'«affronter toutes les menaces» visant les Etats-Unis, sur fond de possible intervention militaire en Iran, selon des extraits de son discours communiqués à l'avance par la Maison Blanche.
«En tant que président, je m'efforcerai de promouvoir la paix partout où cela sera possible, mais je n'hésiterai jamais à affronter toutes les menaces qui pèseront sur l'Amérique», doit affirmer le président américain.
Source: AFP
Trump va vanter devant le Congrès un «redressement historique» de l'Amérique
Donald Trump prévoit d'affirmer mardi, devant les parlementaires américains, qu'il a réussi une «transformation et un redressement historique» des Etats-Unis pendant la première année de son second mandat, alors qu'il essuie une chute drastique de popularité.
«Après seulement un an, je peux dire dignement et fièrement que nous avons accompli une transformation sans précédent et un redressement historique», doit déclarer le président américain, selon des extraits de son «discours sur l'état de l'Union» communiqués à l'avance par la Maison Blanche.
Source: AFP
Trump remettra des prix et annoncera une nouvelle politique, selon un responsable.
Le président Donald Trump remettra des récompenses, comme la Médaille d'honneur, et présentera une nouvelle politique lors d'un discours qui devrait être long ce soir, a déclaré un responsable de la Maison Blanche à CNN.
Deux responsables de la Maison Blanche ont indiqué que le discours devrait contenir des «pépites», expliquant qu'il comportera quelques surprises.
Source: CNN
Des dizaines d'élus démocrates boycottent le discours
La numéro deux des démocrates à la Chambre des représentants, Katherine Clark, se joint à près d’une trentaine d’élus qui boycotteront le discours de Donald Trump mardi soir. La gouverneure de Virginie, Abigail Spanberger, prononcera la réponse des démocrates à l’allocution de Trump.
Source: CNN
Les nouveaux droits de douane de 10% voulus par Trump entrent en vigueur
Annoncés dans la foulée du camouflet infligé vendredi par la Cour suprême, les nouveaux droits de douane mondiaux de 10% voulus par le président américain Donald Trump, sont entrés en vigueur mardi.
Cette nouvelle surtaxe, dont le décret avait été signé dès vendredi, vise à remplacer les droits de douane indiscriminés existants jusqu'ici ainsi que ceux prévus par les différents accords commerciaux signés depuis avec la plupart des gros partenaires du pays.
Ils ne remplacent en revanche pas les droits de douane dits sectoriels, allant de 10% à 50% sur un certain nombre de secteurs d'activités, tels que le cuivre, l'automobile ou le bois de construction, qui n'étaient pas concernés par la décision de la haute juridiction d'invalider une bonne partie des surtaxes imposées par le dirigeant républicain.
Source: AFP
Tokyo et Washington confirment leur accord commercial après le verdict de la Cour suprême
Tokyo et Washington ont confirmé leur accord commercial conclu l'an dernier, qui prévoit des investissements japonais massifs, a indiqué le Japon mardi dans la foulée d'une décision de la Cour suprême américaine invalidant une partie des taxes douanières de l'administration Trump.
En contrepartie d'un abaissement des surtaxes douanières américaines de 25% à 15%, Tokyo s'était engagé en juillet dernier à investir 550 milliards de dollars d'ici 2029 dans l'industrie américaine, et les deux pays ont annoncé la semaine dernière les premiers projets à être financés dans ce cadre.
Or, la Cour suprême américaine a invalidé vendredi une bonne partie des droits de douane imposés par le président Donald Trump. Ce dernier a aussitôt annoncé une nouvelle volée de taxes douanières mondiales de 10%, un taux qu'il a ensuite porté à 15%.
Source: AFP
Pékin presse Washington de lever les droits de douanes «unilatéraux»
Pékin a dit lundi évaluer les conséquences de la décision de la Cour suprême américaine d'invalider une grande partie des droits de douanes instaurés par Donald Trump, et a pressé Washington de lever les mesures commerciales «unilatérales».
«Nous avons pris note de la décision de la Cour suprême des Etats-Unis sur les droits de douanes et nous procédons actuellement à une évaluation complète de son contenu et de son impact», a dit le ministère du Commerce dans un communiqué. «La Chine presse les Etats-Unis d'annuler les droits de douanes unilatéraux imposés à leurs partenaires commerciaux», a-t-il ajouté.
La Chine, deuxième économie mondiale et partenaire commercial primordial des Etats-Unis, a été particulièrement visée par la politique agressive de droits de douane menée par Donald Trump après son retour à la Maison Blanche en janvier 2025.
Les deux pays se sont livrés pendant des mois une véritable guerre commerciale aux répercussions mondiales, à coups de droits de douanes et de restrictions diverses, avant que Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping ne s'accordent en octobre sur une trêve dont les experts soulignent la fragilité.
Source: AFP
L'administration Trump revient sur les mesures de réduction des émissions des centrales électriques
Le gouvernement de Donald Trump, notoirement climatosceptique, a annoncé vendredi revenir sur des mesures environnementales prises par la précédente administration américaine pour réduire les émissions polluantes des centrales électriques à fioul et à charbon.
Ce revirement, acté par l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA), aujourd'hui dirigée par un proche de Donald Trump, va autoriser ces centrales électriques américaines à rejeter dans l'air davantage de mercure et d'autres polluants toxiques pour la santé humaine.
Source: AFP
Droits de douane: le gouverneur de Californie somme de rembourser
Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a réclamé vendredi que l'administration Trump émette des chèques de remboursement aux familles et aux entreprises américaines, après que la Cour suprême a jugé illégale une bonne partie des droits de douane imposés par le président. Le démocrate de 58 ans, qui nourrit des ambitions présidentielles pour 2028, a souligné dans un communiqué que ces taxes douanières ont eu un surcoût significatif pour les électeurs.
«Il est temps de payer l'addition, Donald. Ces droits de douane n'étaient rien d'autre qu'une ponction illégale qui a fait grimper les prix et pénalisé les familles de travailleurs, pour que tu puisses démolir des alliances de longue date», a-t-il lancé.
«Chaque dollar prélevé illégalement doit être remboursé immédiatement - avec les intérêts. Rends l'argent!", a-t-il ajouté. Les droits de douane sur les importations de produits étrangers ont généré 130 milliards de dollars de recettes pour le gouvernement américain.
Les surcoûts générés pour les entreprises ont largement été répercutés sur les consommateurs, qui ont vu leurs factures augmenter. L'an dernier, les ménages américains ont dû absorber 1700 dollars de dépenses supplémentaires à cause de ces taxes, selon un rapport du Budget Lab de l'université de Yale.