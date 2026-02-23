Donald Trump délivre son discours sur l'état de l'Union

Le président américain Donald Trump prononcera son discours sur l’état de l’Union de 2026 à 21h (heure locale) au Congrès. Il devrait mettre en avant les actions de son administration et se concentrer sur l’économie.

Trump est conscient de l’importance de son discours, insistent ses responsables, mais certains élus républicains craignent qu’il ne parvienne pas à maintenir le cap. Il s’adresse à la nation alors que sa cote de popularité est au plus bas depuis le début de son mandat, et le président, qui a pris connaissance de sondages internes confirmant ce déclin, est pleinement conscient des enjeux.

Source: CNN