Donald Trump a nommé Adam Telle pour remplacer Dan Driscoll au poste de secrétaire à l'armée de terre, après sa démission sur fond de tensions avec Pete Hegseth. Ce départ s'ajoute à plusieurs évictions au Pentagone ces derniers mois.

Trump nomme un proche de Dan Driscoll après sa démission fracassante

Trump nomme un proche de Dan Driscoll après sa démission fracassante

AFP Agence France-Presse

Le président américain Donald Trump a annoncé jeudi avoir nommé un remplaçant pour prendre le poste de Dan Driscoll, le secrétaire américain à l'armée de terre, qui a choisi de démissionner sur fond de tension avec le ministre de la défense Pete Hegseth.

Le président américain a annoncé sur son réseau social Truth Social avoir choisi l'un des adjoints de Dan Driscoll, Adam Telle, qui a passé de longues années à travailler auprès de parlementaires républicains au Congrès.

Le départ en début de semaine de Dan Driscoll est le dernier en date au sein d'un Pentagone secoué ces derniers mois par plusieurs mises à l'écart, dont celle au printemps du chef d'état-major de l'armée de terre, le général Randy George.