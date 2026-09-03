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Le suspect retrouvé sans vie
Deux personnes tuées et trois policiers blessés dans une fusillade à Minneapolis

Deux personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées, dont trois policiers, lors d'une fusillade à Minneapolis. Le suspect a été retrouvé mort. Le mobile de l'attaque reste inconnu.
Publié: il y a 56 minutes
Trois policiers ont été blessés en intervenant dans un immeuble du centre-ville de Minneapolis.
Photo: AP Photo/Ellen Schmidt
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ATS Agence télégraphique suisse

Deux personnes ont été tuées et plusieurs autres, dont trois policiers, ont été blessées mercredi lors de tirs dans le centre de Minneapolis, a fait savoir la police de cette grande ville du nord des Etats-Unis. Un suspect a été retrouvé mort.

Appelée pour des bruits de tirs d'arme à feu, la police est intervenue dans un immeuble du centre-ville en fin d'après-midi, a expliqué un porte-parole de la police. Sur place, «trois agents ont été blessés».

L'une des sept personnes transportées à l'hôpital est décédée, tandis qu'une autre personne est morte in situ, a-t-il ajouté. «La personne soupçonnée d'être l'auteur des tirs est morte et, pour l'instant, les causes de son décès ne sont pas connues», a précisé le porte-parole. Il n'a donné aucun élément sur un possible mobile.

Les policiers touchés sont dans un «état stable», a fait savoir l'hôpital qui les a pris en charge. «Priez pour le Minnesota», avait écrit plus tôt sur le réseau social X Tim Walz, le gouverneur de l'Etat. Le directeur du FBI Kash Patel a pour sa part affirmé que ses agents participaient à l'opération.

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