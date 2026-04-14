L'armée américaine a annoncé avoir frappé une embarcation de narcotrafiquants présumés dans le Pacifique. Deux personnes ont été tuées, portant à au moins 170 morts le bilan de cette campagne selon le Southcom.

Deux morts supplémentaires dans une frappe américaine contre un navire de narcotrafiquants présumés

Deux morts supplémentaires dans une frappe américaine contre un navire de narcotrafiquants présumés

L'armée américaine a annoncé lundi avoir tué deux personnes dans une frappe contre une embarcation de narcotrafiquants présumés dans l'océan Pacifique, portant le bilan humain de cette campagne américaine à au moins 170 morts. Le commandement militaire américain pour l'Amérique latine et les Caraïbes (Southcom) a affirmé dans un message sur X que le navire «se livrait à des opérations de narcotrafic.»

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Washington mène depuis plusieurs mois une campagne de frappes dans le Pacifique et les Caraïbes contre des navires présentés comme participant à des activités de trafic de drogue alimentant les Etats-Unis. L'administration de Donald Trump n'a jamais fourni de preuve solide permettant d'affirmer que les navires visés étaient effectivement impliqués dans des trafics. Des experts et des responsables de l'ONU ont dénoncé des exécutions extrajudiciaires.