Le petit Liam de retour à Minneapolis après plus d'une semaine de détention
Liam Conejo Ramos, le garçon de 5 ans arrêté il y a une dizaine de jours à Minneapolis par la police de l'immigration et dont la photo, bonnet bleu sur la tête, avait fait le tour du monde, est de retour chez lui après avoir été libéré samedi, a annoncé dimanche un parlementaire.
Le 20 janvier, lui et son père ont été arrêtés dans les rues enneigées de Minneapolis dans le cadre d'une vaste opération de la police de l'immigration (ICE) visant à expulser les sans-papiers. Cette police est la cible de critiques virulentes pour ses méthodes perçues comme brutales et en raison de la mort de deux manifestants sous les balles d'agents fédéraux en janvier à Minneapolis.
La photo du garçon lors de son arrestation, où il apparaît la mine apeurée, coiffé d'un bonnet bleu orné de deux oreilles de lapin et portant un sac à dos tenu par une silhouette vêtue de noir, a ému aux Etats-Unis et au-delà.
Le vice-président américain JD Vance avait affirmé que le garçonnet avait été pris en charge par l'ICE après que son père, présenté comme un immigré clandestin, avait pris la fuite pour ne pas être appréhendé. Père et fils étaient depuis détenus à 1800 kilomètres de là, dans un centre de détention pour familles de migrants au Texas, jusqu'à samedi, quand un juge fédéral a ordonné leur libération.
Source: AFP
Trump fermera le Kennedy Center à Washington pour 2 ans de travaux
Donald Trump a annoncé dimanche son intention de fermer pour deux ans le Kennedy Center, emblématique salle de spectacles de Washington que le président américain a repris en main depuis son retour au pouvoir et qu'il veut désormais rénover.
Le lieu, que le milliardaire a rebaptisé pour y accoler son nom et qui est depuis boudé par certains artistes, va fermer le 4 juillet prochain à l'occasion des célébrations des 250 ans des Etats-Unis «pour une durée d'environ deux ans», a indiqué Donald Trump sur son réseau Truth Social.
«J'ai déterminé qu'arrêter ses activités de divertissement pour une durée d'environ deux ans constitue la façon la plus rapide de porter le Trump Kennedy Center au plus haut niveau de réussite, de beauté et de grandeur», a-t-il expliqué. Selon lui, les travaux permettront de transformer une institution «délabrée» en un «bastion de classe mondiale des arts, de la musique et du divertissement».
Source: AFP
Des milliers de manifestants vendredi à Minneapolis
Des milliers de personnes se sont à nouveau rassemblées, vendredi à Minneapolis, pour protester contre les raids menés par la police américaine de l'immigration, à l'origine de la mort de deux manifestants ces dernières semaines.
Ces manifestants battaient le pavé vendredi après-midi dans les rues de cette ville du nord des Etats-Unis sous des pancartes hostiles au président américain Donald Trump et à la police fédérale de l'immigration (ICE), qui cristallise les tensions dans la cité démocrate.
Source: AFP
Possible violation des droits fondamentaux de Pretti
Le gouvernement américain enquête sur une éventuelle violation des droits fondamentaux d'Alex Pretti, le manifestant tué à Minneapolis par des agents fédéraux, a affirmé vendredi le numéro 2 du ministère de la Justice, Todd Blanche.
Le ministère de la Sécurité intérieure, autorité de tutelle des agents fédéraux impliqués, conduit déjà son enquête sur les conditions dans lesquelles ils ont fait usage de leurs armes, a rappelé Todd Blanche lors d'une conférence de presse.
Le FBI, la police fédérale, conduit désormais sa propre enquête, en coordination avec la division du ministère de la Justice spécialisée dans la protection des droits fondamentaux des citoyens qui «se joindra à cette mission», a-t-il précisé.
«C'est ce que je qualifierais d'enquête standard menée par le FBI quand il y a des événements comme ceux de samedi dernier», a poursuivi M. Blanche, en référence à la mort d'Alex Pretti sous les balles d'agents de la police aux frontières. Ces déclarations marquent une inflexion dans la façon dont le gouvernement de Donald Trump traite la mort d'Alex Pretti.
Source: AFP
Trump qualifie Alex Pretti d'«agitateur» et «peut être insurgé»
Le président américain Donald Trump a qualifié ce vendredi l'infirmier Alex Pretti, tué par deux policiers samedi à Minneapolis, d'«agitateur et peut-être insurgé», sur son réseau Truth Social.
Le président fait référence à une vidéo montrant Alex Pretti, onze jours avant sa mort, se rebeller lors d'une interpellation par des policiers, également à Minneapolis, ville du nord des Etats-Unis secouée depuis le début du mois par des manifestations contre les raids de la police de l'immigration.
Source: AFP
Donald Trump porte plaine contre le fisc américain à propos de ses déclarations d'impôts
Donald Trump a porté plainte jeudi contre le fisc américain et demandé 10 milliards de dollars de dommages et intérêts pour n'avoir pas su bloquer la fuite de ses déclarations d'impôts lors de son premier mandat. Le président américain a toujours refusé de publier ses déclarations de revenus, à l'inverse d'une longue tradition de ses prédécesseurs.
La plainte qu'il a déposée jeudi avec ses deux fils et son entreprise, de manière privée et non en tant que président, affirme que sa propre administration fiscale n'a pas su protéger sa vie privée en laissant l'employé d'un sous-traitant du fisc rendre sa déclaration publique via des médias. Cet employé, Charles Littlejohn, avait été condamné en janvier 2024 à cinq ans de prison pour ces faits.
Mais les avocats de Donald Trump estiment aujourd'hui que le fisc américain (IRS) et le Trésor américain, les deux institutions visées dans la plainte, «avaient l'obligation de protéger» sa déclaration de revenu mais ont «échoué à prendre des mesures de protection obligatoires». Ce faisant, estiment les avocats, le fisc a provoqué «des préjudices financiers et sur sa réputation, une humiliation publique» et a «nui à la stature publique du président Trump».
Source: AFP
L'agresseur présumé de l'élue démocrate Ilhan Omar inculpé au niveau fédéral
L'homme arrêté pour avoir agressé à la seringue l'élue démocrate Ilhan Omar, cible régulière des attaques personnelles de Donald Trump, est poursuivi par la justice fédérale pour «agression» et «intimidation» d'un représentant de l'Etat américain, selon des documents judiciaires publiés jeudi.
Mardi soir, alors qu'Ilhan Omar, élue à la Chambre des représentants américaine, venait dans une réunion publique à Minneapolis (nord) de réclamer la démission de la ministre de la Sécurité intérieure Kristi Noem, un homme dans l'assistance s'est levé et l'a aspergée d'un liquide nauséabond non identifié avant d'être maîtrisé. Selon de premières analyses, le liquide en question était composé d'eau et de vinaigre de cidre, apprend-on dans ces documents judiciaires datés de mercredi.
Arrêté par la police locale et détenu depuis pour coups et blessures, le suspect, Anthony Kazmierczak, 55 ans, est désormais également inculpé au niveau fédéral notamment pour «agression» et «intimidation» d'un représentant d'un des trois pouvoirs de l'Etat américain dans l'exercice de ses fonctions.
Par le passé, il a partagé avec un proche des opinions très hostiles à Ilhan Omar, estimant que «quelqu'un devrait la tuer», selon un témoignage recueilli par un agent du FBI, la police fédérale américaine, cité dans ces documents judiciaires. Anthony Kazmierczak a un casier judiciaire, notamment pour conduite en état d'ivresse, et a publié sur ses réseaux sociaux des messages favorables à Donald Trump, soulignent les médias américains.
Source: AFP
La présence de l'ICE à Minneapolis est une «invasion contre notre démocratie», dénonce le maire
Le maire de Minneapolis, Jacob Frey, a dénoncé jeudi la présence de la police de l'immigration dans sa ville du nord des Etats-Unis comme une «invasion contre notre démocratie», après la mort de deux Américains tués par des agents fédéraux au cours des dernières semaines.
«C'est une invasion contre notre démocratie, contre notre république, et contre chacun d'entre nous», a déclaré l'élu démocrate lors d'une conférence de maires américains à Washington.
Source: AFP
L'ONU appelle les autorités américaines à la «retenue»
Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a appelé jeudi les autorités américaines à la «retenue après la mort de deux citoyens américains à Minneapolis sous les balles de la police fédérale en charge de l'immigration.
«Nous estimons que le droit de manifester est un droit fondamental» et «il est essentiel que la police et les autres forces fassent preuve de la retenue nécessaire afin d'éviter que des manifestants ne paient de leur vie leur engagement», a déclaré le chef de l'ONU lors d'une conférence de presse à New York.
«Quoi qu'il en soit, nous espérons que dans le cadre d'une société démocratique, les enquêtes qui ont été annoncées pourront aboutir à des conclusions», a-t-il conclu.
Source: AFP
L'émissaire de Trump promet pour «bientôt» une réduction du déploiement sécuritaire à Minneapolis
L'administration Trump va «bientôt» réduire son déploiement anti-immigration à Minneapolis, où 3000 agents fédéraux opèrent depuis quelques semaines, mais l'opération qui a mis la ville sous tension va se poursuivre, a annoncé jeudi Tom Homan, l'émissaire envoyé sur place par Donald Trump.
«Nous allons nous assurer de mener des opérations de contrôle ciblées et je le répète: nous ne renonçons en aucun cas à notre mission. Nous la menons simplement de manière plus intelligente», a insisté Tom Homan, dépêché après la mort d'un deuxième Américain sous les balles d'agents fédéraux dans cette métropole du Midwest en moins de trois semaines.
Source: AFP
L'émissaire de Trump admet la nécessité d'«améliorations» dans les opérations anti-immigration
L'émissaire de Donald Trump à Minneapolis a déclaré jeudi que le président américain admettait que «certaines améliorations» étaient nécessaires dans les opérations anti-immigration menées par les agences fédérales. Le chef de l'Etat veut que la situation à Minneapolis soit «réglée», a-t-il ajouté, assurant que les agents qui ne respectent pas les règles «seront sanctionnés».
Source: AFP