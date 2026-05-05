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La Maison Blanche en confinement
Des agents fédéraux tirent sur un homme armé au cœur de Washington

Ce lundi, des agents fédéraux ont ouvert le feu sur un homme armé dans le centre de Washington, provoquant un bref confinement à la Maison Blanche. L'incident est survenu près du National Mall après le passage du convoi du vice-président J.D. Vance.
Publié: il y a 31 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 24 minutes
Les forces de l'ordre interviennent après qu'une personne a été touchée par balle près du National Mall à Washington.
Photo: AP
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ATS Agence télégraphique suisse

Des agents fédéraux ont tiré sur un homme armé lundi dans le centre de Washington, ce qui a causé un court confinement à la Maison Blanche. L'incident s'est produit à proximité du National Mall, lieu touristique de la capitale américaine situé à deux pas de la Maison Blanche, peu après le passage du convoi du vice-président J.D. Vance, a annoncé Matthew Quinn, directeur adjoint du Secret Service, chargé de la sécurité des hautes personnalités américaines.

Toutefois, ce dernier ne pense pas que le vice-président ait été ciblé, et a déclaré à la presse qu'il ne pouvait dire si cela était lié à la récente tentative d'assassinat contre Donald Trump. «Je ne vais pas m'avancer là-dessus, a-t-il averti. Si c'était dirigé contre le président ou pas, je ne sais pas, mais nous trouverons la raison», a-t-il dit.

Le Secret Service a tiré sur un individu qui paraissait «soupçonneux» et armé. L'homme s'est enfui à pied après avoir été approché par les agents et a ouvert le feu, a détaillé Matthew Quinn. Les autorités ont alors ouvert le feu à leur tour et blessé l'homme qui a été conduit à l'hôpital. Son état de santé n'est pas encore connu.

Un mineur a été blessé durant l'incident, qui intervient une dizaine de jours après qu'un homme a tenté de s'introduire dans la salle d'un hôtel où Donald Trump assistait à un gala de la presse. Cole Allen, 31 ans, a été inculpé pour avoir tenté d'assassiner le président américain.

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