Des agents de l'ICE viendront en mission aux JO en Italie

Le gouverneur démocrate de Californie lance une enquête sur TikTok

Le gouverneur démocrate de Californie, Gavin Newsom, a annoncé lundi qu'il lançait une enquête sur TikTok après des plaintes d'utilisateurs affirmant que l'application avait censuré des contenus critiquant Donald Trump en lien avec les incidents survenus à Minneapolis où un infirmier de 37 ans a été tué par la police.

TikTok, qui compte 200 millions d'utilisateurs aux États-Unis, est désormais sous contrôle américain. Des utilisateurs de l'application qui tentaient ce week-end de poster des vidéos sur la mort d'Alex Pretti se sont heurtés à des difficultés comme l'impossibilité de publier, un nombre de vues inférieur aux attentes ou des vidéos soumises à une modération.

Le journaliste spécialisé David Leavitt a écrit sur son compte X que «TikTok a commencé à censurer les contenus anti-Trump et anti-ICE», la police anti-immigration. Pour appuyer ses accusations, il a partagé une capture d'écran de vidéos sur son profil qui avaient été signalées comme «non éligible à la recommandation». Il s'agit de vidéos montrant des manifestants ou Donald Trump. Cette publication a cumulé plus de deux millions de vues.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

L'artiste Billie Eilish a également publié un message sur Instagram affirmant que TikTok censurait les contenus liés à l'ICE. Dans une story Instagram publiée lundi, Eilish a écrit: «TikTok fait taire les gens, au fait...»

Source: ATS