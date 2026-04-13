Les Etats-Unis ont mené le 11 avril des frappes contre deux bateaux soupçonnés de trafic de drogue dans le Pacifique, tuant cinq hommes. L'opération, confirmée par le Southcom, a été diffusée via une vidéo aérienne publiée sur X.

Cinq morts dans des frappes américaines contre des bateaux de narcotrafiquants présumés dans le Pacifique

Cinq morts dans des frappes américaines contre des bateaux de narcotrafiquants présumés dans le Pacifique

AFP Agence France-Presse

Les Etats-Unis ont mené samedi de nouvelles frappes dans l'océan Pacifique contre des bateaux de trafiquants de drogue présumés, tuant cinq hommes, a annoncé l'armée américaine dimanche. Les frappes ont été menées contre deux embarcations le 11 avril, a annoncé le commandement militaire américain pour l'Amérique latine et les Caraïbes (Southcom) dans une publication sur X, accompagnée d'une vidéo aérienne des attaques.

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«Deux narcoterroristes de sexe masculin ont été tués, et un narcoterroriste a survécu à la première frappe. Trois narcoterroristes de sexe masculin ont été tués lors de la seconde frappe», a précisé le Southcom. Avec ces nouvelles frappes, au moins 168 personnes ont été tuées depuis septembre 2025 et le début de la campagne militaire américaine contre des trafiquants de drogue présumés dans les eaux du Pacifique et des Caraïbes.

L'administration de Donald Trump n'a jamais fourni de preuve solide permettant d'affirmer que les navires visés étaient effectivement impliqués dans des trafics. La légalité de cette campagne suscite un vif débat dans le monde et au sein de la classe politique américaine. Des experts et des responsables de l'ONU ont dénoncé des exécutions extrajudiciaires.