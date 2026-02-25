Quatre personnes ont été mortellement poignardées mardi près de Seattle, dans le nord-ouest des Etats-Unis. Le suspect présumé, âgé de 32 ans, a été abattu par la police, selon les autorités locales, qui n’ont pas encore donné d’informations sur les victimes.

Quatre morts poignardés près de Seattle, leur agresseur présumé tué par la police

AFP Agence France-Presse

Quatre personnes sont mortes poignardées mardi et leur agresseur présumé a été tué par la police, non loin de Seattle dans le nord-ouest des Etats-Unis, ont indiqué les autorités locales. Ces dernières n'ont pas communiqué à ce stade de détail sur les victimes. Seul l'âge du suspect présumé, 32 ans, est connu.

«Plusieurs témoins ont signalé à 9h30 un homme poignardant des gens à l'extérieur d'une maison», alors que la police était déjà en route vers les lieux après avoir été alertée de la présence d'un individu ne respectant pas une mesure d'éloignement, près de Tacoma, à un peu plus d'une heure de Seattle dans l'Etat de Washington, a écrit le bureau du shérif de Pierce County sur les réseaux sociaux.

«Quatre personnes sont décédées» sur place, «dont le suspect, un homme âgé de 32 ans» et «une cinquième victime a plus tard succombé à ces blessures», a-t-il ajouté.