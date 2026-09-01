Une femme de 32 ans a succombé après avoir été poignardée lundi à Times Square. L'assaillante, Pamela Cisneros, 49 ans, est également morte après des tirs policiers. Une seconde victime, un homme de 68 ans, est hospitalisée dans un état stable.

Attaque au couteau à Times Square: une victime et l'assaillante sont mortes

Attaque au couteau à Times Square: une victime et l'assaillante sont mortes

AFP Agence France-Presse

L'une des deux personnes blessées lundi au couteau par une femme dans le quartier touristique de Times Square à New York est décédée des suites de ses blessures, ainsi que l'assaillante, touchée par des tirs policiers, a annoncé le maire Zohran Mamdani. «Je suis profondément attristé de vous annoncer que l'une des victimes est décédée, tout comme l'auteure présumée», a déclaré l'élu lors d'une conférence de presse. Une deuxième victime «est actuellement hospitalisée dans un état stable», a-t-il ajouté.

«A ce stade de l'enquête, nous n'avons aucune raison de croire qu'il s'agit d'un acte de terrorisme», a déclaré de son côté la cheffe de la police de New York, Jessica Tisch, qui a précisé que l'assaillante était connue pour des incidents liés à sa santé mentale. Celle-ci a été identifiée comme étant Pamela Cisneros, 49 ans, résidente du Queens.

Les faits sont survenus en plein après-midi dans cette zone très animée du centre de Manhattan. L'auteure, armée de deux couteaux, a d'abord poignardé au niveau de l'abdomen un homme de 68 ans, selon le récit de Jessica Tisch. Puis elle s'est approchée d'une deuxième victime, une femme de 32 ans, qu'elle a poignardée également au niveau du ventre. C'est cette victime qui est décédée.

«Les policiers ont tenté de dialoguer avec la femme pendant quatre minutes et lui ont ordonné à plusieurs reprises de lâcher les couteaux, ce qu'elle a refusé de faire», a poursuivi la cheffe de la police. «Au cours de l'échange, elle a déclaré aux policiers: 'Je ne lâcherai rien. Je préférerais vous tuer tous les deux», a-t-elle encore dit.