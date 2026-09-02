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Des marins menaçaient de se jeter par-dessus bord
Après neuf mois en mer, le porte-avions américain Abraham Lincoln accoste enfin en Thaïlande

Après plus de neuf mois en mer, le porte-avions américain Abraham Lincoln fait escale en Thaïlande jusqu'à dimanche. Ses 5000 membres d'équipage sont attendus à Pattaya, qui espère 2,6 millions d'euros de retombées économiques.
Publié: 05:29 heures
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Dernière mise à jour: 05:37 heures
Pénuries, problèmes de plomberie et marins en détresse à bord de l'USS Lincoln ont suscité de nombreuses critiques aux USA.
Photo: IMAGO/ZUMA Wire
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ATS Agence télégraphique suisse

Le porte-avions américain Abraham Lincoln, au coeur d'une polémique sur les conditions de vie à bord après plus de neuf mois en mer, est arrivé mercredi en vue du port de Laem Chabang, en Thaïlande, où il doit faire escale. Il doit y rester jusqu'à dimanche.

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La station balnéaire de Pattaya, où les soldats américains en permission avaient l'habitude de se rendre durant la guerre du Vietnam, se prépare à accueillir ses quelque 5000 membres d'équipage. «Environ 600 agents seront mobilisés pour assurer la sécurité et fournir l'assistance nécessaire», a indiqué Narit Niramaiwong, gouverneur de la province de Chonburi.

Le bâtiment à propulsion nucléaire a quitté San Diego, en Californie, le 21 novembre 2025 pour une mission en mer de Chine méridionale. Il a été redirigé vers le Moyen-Orient avant que les Etats-Unis et Israël ne lancent le 28 février la guerre contre l'Iran. Des rapports faisant état de pénuries alimentaires, de problèmes de plomberie et de marins désespérés menaçant de se jeter par-dessus bord ont suscité des critiques aux Etats-Unis, où le conflit est de plus en plus impopulaire.

Tourisme sexuel

L'USS Abraham Lincoln doit rester au port de Laem Chabang jusqu'à dimanche, selon le maire de Pattaya, Poramase Ngampiches, qui espère 100 millions de bahts (2,6 millions d'euros) de retombées économiques. «Les membres d'équipage n'ont pas dépensé d'argent depuis 200 jours», souligne-t-il, insistant sur la «sécurité» et appelant les commerçants à ne pas gonfler les prix pour «ne pas exploiter» les marins.

Ancien paisible village de pêcheurs, Pattaya s'est transformée pendant la guerre du Vietnam dans les années 1960, lorsque les soldats américains venaient s'y détendre sur ses plages bordées de palmiers. Située à deux heures de route de Bangkok, la station balnéaire est depuis lors devenue l'un des épicentres mondiaux du tourisme sexuel, une image dont elle aimerait se détacher. En pleine saison creuse touristique, l'escale du porte-avions est une aubaine pour les commerces locaux.

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