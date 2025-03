Le Venezuela a réduit dimanche les horaires de travail de ses fonctionnaires en raison d'une «urgence climatique» affectant la production hydroélectrique. Cette mesure, similaire à celles de 2016 et 2018, à affronter la baisse du niveau d'eau dans les réservoirs.

Le rationnement de l'électricité est courant depuis plus de 15 ans au Venezuela (archives). Photo: Natacha Pisarenko

ATS Agence télégraphique suisse

Le gouvernement du Venezuela a annoncé dimanche une réduction des horaires de travail de la fonction publique à cause d'une situation d'«urgence climatique» qui a réduit drastiquement la production d'hydroélectricité. La mesure doit débuter le lundi 24 mars. Elle reflète celles appliquées en 2016 et 2018 après une réduction du débit du barrage hydroélectrique de Guri, qui génère 80% de l'énergie du pays, en raison de la sécheresse.

«En raison de l'urgence climatique qui a entraîné une hausse des températures dans le monde entier, nous sommes confrontés à un événement météorologique qui affecte le niveau d'eau des réservoirs qui produisent de l'électricité dans la région andine», a déclaré le gouvernement dans un communiqué. Pour cette raison, «les horaires de travail seront réduits de 8h00 à 12h30 pendant les six prochaines semaines».

Les fonctionnaires bénéficieront aussi d'un jour de congé pour un jour travaillé, réduisant à trois les jours d'ouverture des services publics, sauf pour ceux chargés des services essentiels. Le gouvernement a en outre appelé la population à accompagner ces mesures, notamment en ajustant « la température des climatiseurs à 23 degrés, en profitant de la lumière naturelle et débranchant les appareils électroniques» lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

Pannes récurrentes depuis 2019

En 2019, après une panne d'électricité massive, la journée de travail des fonctionnaires avait également été réduite et les cours ont été suspendus. Le rationnement de l'électricité est courant depuis plus de 15 ans à l'intérieur du pays, un important producteur d'hydrocarbures mais soumis à des sanctions américaines et en proie à une grave crise économique depuis une décennie.

Entre 2019 et 2024, le Venezuela a connu des pannes d'électricité qui l'ont plongé dans l'obscurité pendant plusieurs jours. Des experts ont attribué ces pannes à un manque de maintenance tandis que le gouvernement a dénoncé des actes de sabotage.