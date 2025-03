Le Venezuela avait récemment accepté le retour de 366 migrants depuis l'arrivée de Trump à la présidence américaine. Cependant, suite à la révocation de la licence de Chevron, le gouvernement vénézuélien aurait averti qu'il n'accepterait plus de migrants rapatriés.

Une femme tient un magazine avec un titre concernant l'USAID lors d'un rassemblement pro-gouvernemental à Caracas, le 27 février 2025. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

La révocation par Washington de la licence du pétrolier Chevron au Venezuela «affecte» le rapatriement de migrants depuis les Etats-Unis, a déclaré samedi le président vénézuélien Nicolás Maduro. Les deux pays ont rapatrié 366 Vénézuéliens depuis l'arrivée de Donald Trump à la présidence américaine.

Le président vénézuélien avait reçu un envoyé spécial américain, Richard Grenell, pour discuter des expulsions de Vénézuéliens des Etats-Unis, des prisonniers américains et des canaux de communication. «Maintenant, nous avons un petit problème, car, avec ce qu'ils ont fait, ils ont endommagé les communications que nous avions ouvertes», a déclaré Nicolás Maduro lors d'un événement officiel lors duquel il a critiqué la décision d'avoir mis fin à la licence de Chevron dans le pays. «Et cela a affecté les transferts aériens que nous avions déjà programmés pour amener nos frères et soeurs migrants chez nous et les embrasser avec amour lorsqu'ils arrivent dans leur patrie».

Un président « illégitime »

Les vols de rapatriement convenus étaient assurés par la compagnie aérienne publique Conviasa, sous sanctions, qui a pris en charge un premier groupe de 190 Vénézuéliens à El Paso, au Texas, et un autre groupe de 176 ressortissants au Honduras, venant de la base militaire américaine de Guantanamo.

Selon des informations publiées par le Wall Street Journal vendredi, le gouvernement vénézuélien a averti le gouvernement américain qu'il n'accepterait plus de migrants à la suite de la révocation de la licence de Chevron. Washington ne reconnaît pas Nicolás Maduro, au pouvoir depuis 2013 et investi en janvier pour un troisième mandat, comme le président légitime du pays sud-américain sous sanctions américaines. Trump avait présenté la révocation de la licence de Chevron comme une réponse au résultat, jugé illégitime, de l'élection présidentielle de juillet dernier. Washington reprochait aussi au Venezuela de n'avoir pas appliqué des accords de rapatriement de migrants illégaux des Etats-Unis.

Le Venezuela produit un peu plus d'un million de barils de pétrole par jour, dont plus de 200'000 barils étaient issus des opérations de Chevron et destinés aux États-Unis. Le groupe américain était partenaire de la compagnie pétrolière nationale PDVSA pour quatre projets pétroliers.