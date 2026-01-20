DE
Une «attaque sans précédent»
Démolitions par des bulldozers israéliens au siège de l'Unrwa

Des bulldozers israéliens ont démoli mardi des bâtiments du siège de l'Unrwa à Jérusalem-Est. L'agence onusienne dénonce une «violation grave» du droit international et un non-respect de l'inviolabilité des locaux de l'ONU.
Publié: il y a 9 minutes
Selon Roland Friedrich, directeur de l'Unrwa à Jérusalem-Est, cette démolition est «une violation grave du droit international» (archives).
Photo: AFP
AFP Agence France-Presse

Des bulldozers israéliens ont démoli mardi des bâtiments dans l'enceinte du siège de l'agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (Unrwa) à Jérusalem-Est, selon un photographe de l'AFP sur place.

«Le complexe ne bénéficie d'aucune immunité et sa saisie par les autorités israéliennes a été effectuée conformément au droit israélien et international», a affirmé le ministère des Affaires étrangères. Un responsable de l'agence a dénoncé «une violation grave du droit international ainsi que des privilèges et immunités des Nations unies».

«Une attaque sans précédent»

L'Unrwa a dénoncé mardi une «attaque sans précédent» après la démolition par Israël de bâtiments de son siège à Jérusalem-Est, ont indiqué des responsables de l'agence à l'AFP.

Selon Roland Friedrich, directeur de l'Unrwa en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, cette démolition constitue «une violation grave du droit international» ainsi que des privilèges et immunités des Nations unies. Israël est tenu, comme tous les Etats membres de l'ONU, de «protéger et respecter l'inviolabilité des locaux des Nations unies», a rappelé le porte-parole de l'agence, Jonathan Fowler.

