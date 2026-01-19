DE
Sans licence et sans supervision
Deux bébés meurent en Israël après un incident dans une crèche

Deux bébés sont morts lundi après un incident survenu dans une crèche de Jérusalem. L’événement a entraîné l’évacuation de 55 enfants et pourrait être lié au système de chauffage de l’établissement.
Deux nourrissons sont morts lundi et 53 autres ont été hospitalisés après un incident dans une crèche illégale de Jérusalem, des informations de presse évoquant un problème qui pourrait être lié au système de chauffage de l'établissement.

L'une des deux victimes, une fillette, est décédée à l'hôpital où elle avait été transférée dans un «état critique», a déclaré Gal Pachis, chef du centre d'urgence de l'hôpital Shaare Zedek, dans une déclaration à la télévision. L'hôpital Hadassa a annoncé plus tard la mort d'un garçon, d'environ six mois, malgré «les efforts de réanimation de l'équipe médicale». Les secouristes n'ont pas précisé la cause de l'un ou l'autre des décès.

La crèche était située dans un appartement d'un quartier majoritairement habité par des membres de la communauté juive ultra-orthodoxe.

Plus tôt, le Magen David Adom, l'équivalent israélien de la Croix-rouge, a indiqué que des ambulanciers «prodiguaient des soins médicaux et évacuaient 55 victimes vers les hôpitaux», dont «deux bébés dans un état critique». «Les tentatives de réanimation sont en cours, et 53 nourrissons subissent des examens médicaux et des traitements supplémentaires», précise le communiqué de l'organisation.

Sans licence et sans supervision

La police a indiqué que trois personnes chargées de la garde des enfants dans le centre y avaient été interpellées pour interrogatoire.

Des nourrissons «ont perdu la vie dans une structure privée qui fonctionnait sans licence et sans supervision, en violation de la loi», a déclaré le ministre de l'Education, Yoav Kisch. Le Times of Israel a rapporté que les enquêteurs examinaient si l'incident était lié au système de chauffage, ce qui n'a pas été confirmé.

«Des experts médico-légaux sont sur place» et mènent l'enquête pour «localiser des preuves et clarifier les circonstances des faits», a indiqué la police dans un communiqué séparé.

La crèche était située au deuxième étage d'un immeuble sans aucun signalement indiquant sa présence, a rapporté un journaliste de l'AFP sur place qui n'a vu aucun signe d'incendie ni de dégâts matériels sur le bâtiment. Au milieu des forces de police et des secouristes, Zalmi Neufeld, un habitant du quartier de 22 ans, a déclaré à l'AFP avoir vu «des équipes de secours sortir des enfants du bâtiment». «J'ai vu des parents en pleurs, beaucoup d'enfants en pleurs», a-t-il ajouté, «c'était comme une zone de guerre».

La police a écarté l'hypothèse que l'incident soit lié à des substances dangereuses.

Sur X, le président israélien Isaac Herzog a déclaré partager la «profonde tristesse» des familles touchées. «La perte de la vie de très jeunes enfants est une tragédie immense et indicible», a-t-il écrit, appelant à ce que des responsabilités soient établies.

