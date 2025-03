La police belge mène une enquête pour corruption au sein du Parlement européen. Photo: HANS KLAUS TECHT

ATS Agence télégraphique suisse

Après le Qatargate, le Parlement européen est secoué par une nouvelle affaire: la police belge a mené jeudi une vingtaine de perquisitions en Belgique dans une enquête pour corruption au sein de l'institution européenne «sous couvert de lobbying commercial». «Plusieurs personnes» ont été interpellées pour être auditionnées, selon le parquet fédéral, qui fait aussi état d'une perquisition au Portugal. L'opération a mobilisé une centaine de policiers dans les trois régions de Belgique, Flandre, Wallonie et Bruxelles. D'après Le Soir et la RTBF, l'enquête cible les pratiques depuis 2021 de lobbyistes liés au groupe chinois de télécommunications Huawei. Sollicité par l'AFP le groupe n'a pas immédiatement répondu.

«La corruption aurait été pratiquée régulièrement et très discrètement de 2021 à ce jour, sous couvert de lobbying commercial et en prenant différentes formes, comme des rémunérations de prises de positions politiques ou encore des cadeaux démesurés comme des frais de bouche, de voyage, ou encore des invitations régulières à des matches de football», explique le parquet fédéral. Il s'agissait de «promouvoir des intérêts commerciaux purement privés dans le cadre de décisions politiques», est-il souligné.

Une quinzaine de députés surveillés

Au cœur de l'enquête figure un ex-assistant parlementaire employé comme directeur des affaires publiques au bureau bruxellois de Huawei, d'après des médias belges. Le Soir affirme que plusieurs lobbyistes ont été interpellés en vue d'être présentés à la juge d'instruction pilotant les investigations, et qu'une quinzaine d'eurodéputés sont dans le radar des enquêteurs.

Aucun eurodéputé ne compte toutefois parmi les personnes interpellées jeudi matin, a indiqué à l'AFP une source policière. L'enquête vise des faits de «corruption active au sein du Parlement européen» ainsi que des «faux et usage de faux», le tout dans le cadre d'une «organisation criminelle», ajoute le parquet fédéral.

Les versements ou autres avantages patrimoniaux auraient été dissimulés «dans des flux financiers liés à des prises en charges de frais de conférences, et payés à différents intermédiaires», indique encore le parquet, qui dit chercher à déceler aussi d'éventuels faits de blanchiment. «Plusieurs documents et objets ont été saisis et doivent faire l'objet d'analyses approfondies».

Un scandale de plus

C'est la deuxième fois en moins de trois ans que le Parlement européen, seule institution élue de l'UE, est éclaboussé par un scandale de corruption. Dans le Qatargate, la justice belge enquête depuis 2022 sur des faits impliquant plusieurs eurodéputés ou ex eurodéputés socialistes soupçonnés d'avoir été corrompus par deux puissances étrangères, le Qatar et le Maroc. Les deux pays, qui sont soupçonnés d'avoir fait des cadeaux ou versements en cash afin de lisser leur image en matière de droits humains, ont toujours fermement nié.

Sollicité par l'AFP, le Parlement européen a dit jeudi matin «prendre acte» de la nouvelle enquête, et promis d'y «coopérer pleinement», selon une porte-parole.