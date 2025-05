1/2 Une statue du fondateur de SpaceX, Elon Musk, près de la ville de Boca Chica, au Texas, qui deviendra Starbase, au Texas. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Le multimilliardaire Elon Musk a réussi samedi son pari de créer une petite ville au Texas autour du complexe industriel de son entreprise SpaceX. Les 283 personnes appelées à se prononcer, des salariés ou des gens liés au site, ont voté oui à la quasi-unanimité.

Elles avaient jusqu'à 03h00 dimanche (heure en Suisse) pour approuver la transformation de Starbase, un terrain côtier de 4 km2 à la frontière mexicaine, en municipalité à part entière. Près de 100% des votants ont approuvé le projet et un cadre supérieur de SpaceX sera le maire de cette commune rebaptisée «Starbase».

«Starbase, au Texas [...] est dorénavant une véritable municipalité», s'est exclamé l'homme le plus riche au monde et allié du président américain Donald Trump, sur son réseau social X.

Une rare réussite

La création de cette ville est une rare réussite ces derniers temps pour Elon Musk, qui s'est investi dans la commission DOGE chargée par la Maison-Blanche de sabrer dans les dépenses publiques, mais qui n'a pas rempli, et de très loin, ses objectifs de coupes claires. Il est également confronté à de grosses difficultés avec son entreprise automobile Tesla et a dit qu'il retournerait progressivement à ses affaires.

SpaceX a installé son complexe industriel à Boca Chica Bay, une zone humide côtière, bordée par le Rio Grande et des zones naturelles, pour mener des tests et des lancements de fusées. Le site est opérationnel depuis 2019. Le projet d'Elon Musk d'en faire une ville «ne fera que causer plus de destruction environnementale dans la région», avait dénoncé avant le vote Bekah Hinojosa, cofondatrice d'une organisation locale de défense de l'environnement.

«Il y aura plus de décharges illégales. Ils augmenteront leurs dangereuses opérations de fusées et provoqueront plus d'activité sismique qui secouera nos maisons et détruira plus d'habitats naturels», anticipait-elle.

C'est Elon Musk lui-même, qui avait proposé le nom de Starbase après une visite du site il y a quatre ans. La demande officielle pour en faire une véritable municipalité a été déposée auprès des autorités locales du Texas, un Etat dirigé par les républicains, en décembre, après la victoire de Donald Trump à la présidentielle américaine.

L'agence spatiale a fait valoir qu'elle y assure déjà la gestion d'infrastructures, dont des routes, et de services de santé ou d'éducation. Elle a promis que la création de la ville ne remettrait pas en cause ses efforts pour réduire son impact environnemental.