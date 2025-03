Au moins 16 personnes sont mortes et plus de 1000 autres ont été évacuées après qu'une tempête a frappé la ville portuaire argentine de Bahía Blanca vendredi, ont annoncé dimanche les autorités.

La plupart des morts sont des personnes âgées qui se trouvaient à proximité. Photo: PABLO PRESTI

AFP Agence France-Presse

Les inondations ont causé pour 400 millions de dollars (370 millions d'euros) de dégâts, a annoncé de son côté le maire de la ville, Federico Susbielles. Les autorités locales ont également reçu plus de 100 signalements de personnes disparues à la suite de la tempête qui a endommagé gravement cette ville qui abrite l'un des principaux ports d'Argentine, à 600 km au sud de Buenos Aires. La disparition de deux jeunes filles a été confirmée par les autorités. Les fillettes, âgées de 1 et 5 ans, ont été emportées par l'eau en quelques secondes.

Les recherches se poursuivent

Les recherches se poursuivent avec des plongeurs car il y a encore plus d'un mètre d'eau dans la zone où elles ont été emportées, a expliqué le ministre de la Sécurité de la province de Buenos Aires, Javier Alonso, à la station de radio locale Radio Mitre. «La plupart des morts sont (...) des personnes très âgées qui se trouvaient dans des maisons de retraite ou dans des foyers qui s'occupent de personnes âgées», a déclaré le maire lors d'une conférence de presse. Onze d'entre eux ont déjà été identifiés et la mairie n'a pas exclu la possibilité d'autres décès dans cette ville de 350'000 habitants.

Des quartiers entiers engloutis

La reconstruction de la ville coûtera «400 milliards de pesos», soit environ 400 millions de dollars, a estimé Federico Susbielles. «Nous avons plus que jamais besoin d'aide.» Les pluies ont commencé tôt vendredi matin et se sont terminées dans l'après-midi, mais la ville a reçu en quelques heures 400 millimètres d'eau, presque autant que ce qu'il pleut d'habitude en un an dans la région. Des quartiers entiers ont été submergés, ne laissant apparaître que les toits des maisons. Le nombre de personnes qui ont dû être évacuées s'élevait encore à 1277 dimanche à la mi-journée, selon les chiffres officiels.