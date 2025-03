Une catastrophe climatique frappe Bahia Blanca, ville portuaire à 600 km au sud de Buenos Aires. Les autorités craignent un bilan plus lourd, tandis que la province de Buenos Aires envoie des secours d'urgence.

270 millimètres de pluie sont tombés en moins de quatre heures. Photo: IMAGO/Latin America News Agency

AFP Agence France-Presse

Au moins six personnes ont péri, selon un bilan provisoire des autorités locales, dans des pluies torrentielles qui se sont abattues depuis l'aube vendredi sur la ville portuaire de Bahia Blanca, à 600 km au sud de Buenos Aires. Selon les autorités, plus de 270 millimètres de pluie sont tombés en moins de quatre heures, inondant de nombreuses rues, forçant l'évacuation d'un millier de personnes environ, et notamment d'un hôpital, dans cette ville d'environ 350'000 habitants.

Cinq des quatre victimes sont mortes prises par les eaux sur la voie publique, a précisé en début d'après-midi dans un communiqué la municipalité, qui initialement avait fait état d'une victime. «On ne peut exclure l'existence d'un plus grand nombre de morts, en raison de l'ampleur de la catastrophe climatique», a souligné la municipalité.

Confinés jusqu'à nouvel ordre

A la mi-journée vendredi, elle faisait état d'"une grande partie de la ville sous l'eau» après «sept heures de pluies torrentielles ininterrompues», même si momentanément «la pluie a(vait) diminué» à ce moment de la journée. Des images de télévision ont montré des infirmières et de personnel médical, par la suite aidés par l'armée, évacuant dans leurs bras des bébés de l'unité néonatale de l'hôpital Penna de la ville, qui était en cours d'évacuation.

La municipalité de Bahia Blanca a appelé les habitants à rester chez eux jusqu'à nouvel ordre, n'autorisant «que les déplacements avec engins lourds», en vue des opérations de secours. La province de Buenos Aires – distincte de la capitale – dont dépend Bahia Blanca a annoncé en début d'après-midi l'envoi de canoës semi-rigides, d'ambulances 4X4, de deux hélicoptères, de camions de vivres, d'eau potable et d'équipements vers la ville sinistrée.