La part de voitures électriques chinoises importées dans l'Union européenne (UE) a augmenté. Photo: Philippe Rossier

Pékin fulmine face à la décision de Bruxelles de surtaxer les voitures électriques qu'elle importe. Malgré l'hostilité de l'Allemagne, la Commission européenne a décidé d'ajouter aux 10% de taxe déjà en place une surtaxe allant jusqu'à 35% sur les véhicules à batterie de fabrication chinoise.

La décision, qui s'applique pour une période de cinq ans, a été publiée mardi soir au Journal officiel de l'UE. Elle doit entrer en vigueur mercredi. La Commission européenne

«La Chine [...] a intenté une action dans le cadre du mécanisme de règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce (OMC)», a indiqué un porte-parole du ministère chinois du commerce dans un communiqué. Elle «continuera à prendre toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder avec fermeté les droits et intérêts légitimes des entreprises chinoises», a-t-il souligné.

Discussions ouvertes

La Commission européenne se défend de tout protectionnisme et assure vouloir rétablir des conditions de concurrence équitables avec des constructeurs qu'elle accuse de profiter de subventions publiques massives.

Pékin a cependant laissé mercredi la porte ouverte à des discussions. «La Chine a toujours prôné le règlement des différends commerciaux par le dialogue et la consultation et fait de son mieux pour y parvenir. Les équipes techniques des deux parties mènent actuellement une nouvelle phase de consultations», a indiqué le porte-parole du ministère chinois du commerce.

«Nous espérons que l'UE travaillera avec la Chine de manière constructive, suivra les principes de pragmatisme et d'équilibre, prendra en compte les principales préoccupations de chacun, afin de parvenir le plus rapidement possible à une solution acceptable pour les deux parties et d'éviter une escalade des frictions commerciales.»

Une part de marché qui a explosé

La part de marché des voitures électriques chinoises a explosé dans l'UE, passant de moins de 2% en 2020 à plus de 14% au deuxième trimestre de cette année, selon des chiffres de l'exécutif européen.

Dans le détail, les taxes supplémentaires s'élèveront à 7,8% pour les voitures Tesla fabriquées à Shanghaï, 17% pour BYD, 18,8% pour Geely et 35,3% pour SAIC, selon un document final transmis aux pays membres le 27 septembre.

Les autres groupes ayant coopéré à l'enquête européenne se verront imposer 20,7% de taxes supplémentaires, contre 35,3% pour ceux n'ayant pas coopéré.