Alessandro Inderbitzin construit des stations de recharge dans les villes. Un réseau de recharge sans faille permettrait de stimuler les ventes de voitures électriques.

Martin Schmidt et Christian Kolbe

La Bucheggplatz de Zurich abrite une rareté: une station de recharge rapide de la société Electra. Il n'y en a que deux en Suisse, mais il devrait bientôt y en avoir bien plus d'une centaine. La particularité de ces stations de recharge est qu'elles ne se trouvent pas sur l'autoroute, mais sur des routes très fréquentées dans des centres, toujours à proximité de points d'achat ou de restauration. Recharger sa voiture électrique lors d'une courte halte, telle est l'idée.

Toutefois, lors de la rencontre avec Blick, l'une des deux stations de recharge fait grève et la chic Audi électrique d'un client ne peut pas être rechargée. «Il y a eu un problème dans la communication de la borne de recharge avec la voiture», explique Alessandro Inderbitzin, PDG d'Electra pour la Suisse et l'Autriche. «Nous venons juste d'avoir une mise à jour du micrologiciel du fabricant de la borne de recharge, tout ne semble pas encore fonctionner sans problème.»

La vente de voitures électriques ne fonctionne plus vraiment non plus, la première vague d'euphorie et de curiosité est passée. Les acheteurs deviennent plus critiques et achètent moins souvent.

1 Les concessionnaires sont moins sous pression pour vendre

Les ventes de voitures électriques neuves représentent encore 18,7% des ventes totales, soit une baisse de près de 10% par rapport à l'année précédente. Avant cela, les chiffres de vente n'ont fait qu'augmenter pendant des années. Qu'est-ce qui freine l'électrification sur les routes suisses?

Tout d'abord, la réticence générale à s'offrir une nouvelle voiture: cette année, il s'est vendu jusqu'à présent moins de voitures neuves qu'en 2023. «Si l'on vend généralement moins de voitures, les concessionnaires ont plus de marge de manœuvre pour épuiser la limite d'émissions de CO2 de l'ensemble de leur flotte», explique Alessandro Inderbitzin. En d'autres termes, il n'est pas nécessaire de vendre à tout prix quelques voitures électriques de plus pour respecter la limite de CO2.

2 Il manque des infrastructures de recharge

Si l'on écoute les acteurs du secteur, le manque de stations de recharge dans les garages est un frein majeur. «La possibilité de pouvoir recharger quotidiennement sa voiture dans son propre garage est un facteur décisif pour l'achat d'une voiture électrique», affirme avec conviction Urs Pfister, ingénieur électricien et expert en e-mobilité. Avec son entreprise de conseil up2move, il prend en charge des mandats pour des immeubles collectifs et des entreprises qui réfléchissent à l'installation d'une infrastructure de recharge.

Une étude d'Axa parue en septembre montre que près de 60% des personnes interrogées peuvent certes s'imaginer acheter une voiture électrique à l'avenir. Mais pour cela, il faudrait lever un certain nombre d'obstacles. Un point central: l'accès à des parkings privés avec station de recharge à domicile.

3 Le problème des garages à lanternes

Mais les places de parking privées sont généralement rares, surtout dans les villes, avec ou sans station de recharge. «Celui qui dépend d'une place de stationnement en zone bleue réfléchira à deux fois avant d'acheter une voiture électrique, car il n'a pas d'infrastructure de recharge chez lui.» Pourtant, c'est justement dans les villes que sommeillerait un grand potentiel d'automobilistes soucieux de l'environnement, sauf qu'il faut pour cela une bonne infrastructure de recharge accessible au public, comme par exemple les stations de recharge d'Electra.

4 Les locataires sont désavantagés

Dans les immeubles d'habitation, un grand fossé se creuse entre les logements en location et en propriété. Les bailleurs sont nettement plus réticents lorsqu'il s'agit d'installer l'infrastructure de base pour les stations de recharge. De plus, les anciens immeubles locatifs manquent souvent de places de parking appropriées, que l'on pourrait équiper ultérieurement. C'est pourquoi Urs Pfister conseille et soutient principalement les anciens logements jusqu'en 2010. Avant cette date, la recharge des voitures électriques n'était pas encore d'actualité. Pour les plus récents, l'infrastructure de base avec des gaines ou même des lignes électriques est généralement disponible.

5 Ce sont surtout les personnes aisées qui s'offrent des voitures électriques.

De plus, il n'est sollicité que par des lotissements dans lesquels vivent majoritairement des propriétaires. Ceux qui possèdent une maison ont tendance à faire partie des plus aisés du pays. Actuellement, les voitures électriques coûtent encore environ 20% de plus à l'achat qu'une voiture à essence. Selon l'enquête d'Axa, seuls 3% des locataires possèdent une voiture électrique. Chez les propriétaires, ce chiffre est tout de même de 14%.

Pour que la voiture électrique soit réellement adoptée par le grand public, il faudrait que l'offre augmente pour les modèles bon marché. «Près de 50% des personnes interrogées qui n'ont pas l'intention d'acheter une voiture électrique lors de leur prochain achat de voiture neuve déclarent que le prix d'achat des voitures électriques devrait s'améliorer», déclare Jérôme Pahud, expert en mobilité chez Axa.

6) Des acheteurs inquiets et une promotion lacunaire

Alessandro Inderbitzin a identifié un autre problème: «En politique notamment, on parle encore beaucoup trop de savoir si l'avenir appartient à l'e-mobilité. Pourtant, cette question est tranchée depuis longtemps, les voitures électriques sont incontournables. Mais cette incertitude empêche encore beaucoup de gens d'acheter une voiture électrique.»

Ces dernières années, la politique a eu tendance à réduire la promotion de l'e-mobilité. Des cantons comme le Valais, le Tessin, Genève ou Zurich soutiennent l'installation d'infrastructures de recharge. À Zurich, l'aide s'élève à 500 francs par unité pour les lotissements comportant jusqu'à 15 places de stationnement. L'infrastructure de base coûte entre 700 et 1500 francs par place de parking, selon Urs Pfister. L'installation d'une station de recharge s'élève encore une fois entre 2000 à 3500 francs par place.

7 Grandes réserves concernant les voitures électriques d'occasion

Le commerce des voitures électriques d'occasion constitue un autre frein. Selon l'étude d'Axa, près d'une personne sur deux achète une voiture d'occasion à moteur. Pour les voitures électriques, c'est même moins d'une personne sur dix. Le scepticisme, notamment en ce qui concerne la durée de vie des batteries, est grand. Pour relancer le marché de l'occasion, Jérôme Pahud voit un grand potentiel dans un certificat de batterie. «Notre étude montre que cette offre, actuellement encore plutôt inconnue, augmenterait chez beaucoup la volonté d'acheter une voiture électrique d'occasion», explique l'expert d'Axa.

Les voitures électriques sont deux fois plus souvent louées en leasing que les voitures à combustion. De nombreux véhicules arriveront donc sur le marché de l'occasion dans les années à venir.

8 Manque d'autonomie

Selon les personnes interrogées, l'autonomie devrait également s'améliorer: les Suisses aiment partir en vacances en voiture. Une évaluation de l'ADAC montre que les véhicules électriques entièrement chargés peuvent parcourir en moyenne environ 450 kilomètres. Si l'on veut se rendre de la Suisse à la Méditerranée, il faut recharger une fois en route. L'autonomie des voitures à combustion est bien plus grande et le ravitaillement prend moins de temps. Toutefois, les voitures électriques ne cessent de gagner du terrain en matière d'autonomie. En dix ans, cette dernière a presque triplé.