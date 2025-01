Melania Trump, la nouvelle First Lady, se présente dans des pièces de créateurs américains dans le cadre de l'investiture de son mari Donald Trump.

1/4 Jill et Joe Biden (à gauche) avec Donald et Melania Trump le matin de l'investiture. Photo: AFP

Le nouveau président américain Donald Trump et son épouse Melania Trump ont entamé la partie officielle de la journée d'investiture à l'église épiscopale St. John's, près de la Maison-Blanche. Avant que le mandat de Trump ne commence à midi (heure locale), la nouvelle First Lady a manifestement fait une déclaration par son choix vestimentaire.

Des créateurs américains plutôt qu'européens

Melania, une ancienne mannequin, était déjà la première dame des États-Unis lors du premier mandat de Trump entre 2017 et 2021. Pour son retour à la Maison-Blanche, la femme de 54 ans a misé sur un manteau croisé bleu marine, assorti à celui de son mari. Elle a opté pour un chapeau assorti, des gants en cuir noir et des escarpins en daim bleu foncé qui complétaient son look élégant.

Selon un article de «Page Six», les pièces portées par la nouvelle première dame sont des créations de deux créateurs de mode américains. Le manteau serait l'œuvre d'Adam Lippes et le chapeau d'Eric Javits – ce qui n'est probablement pas un hasard, compte tenu de la maxime «Make America Great Again» de Donald Trump. Selon le «Women's Wear Daily», elle mise habituellement plutôt sur des maisons de mode européennes, comme Dior ou Saint Laurent. Certains grands designers américains auraient refusé par le passé d'habiller Melania. Son styliste achète donc plus souvent des pièces dans le commerce de détail.

C'est également dans ce look que les Trump ont été reçus à la Maison-Blanche par le président américain sortant Joe Biden et son épouse Jill. Entre-temps, les Biden ont probablement publié leur dernier selfie depuis le siège du gouvernement. La photo a été partagée sur le compte X du président Biden. On pouvait lire à ce sujet: «Un autre selfie pour la route. Nous t'aimons, Amérique.»