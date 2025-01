Immigration, défense, Tiktok, droit des personnes transgenres Les mesures agressives de Donald Trump pour ses premiers jours au pouvoir

Expulsions massives des immigrés, revirements politiques radicaux, mesures intolérantes et système de défense antimissile. Donald Trump prévoit un début de second mandat essentiellement basé sur la défense farouche du territoire américain et la haine de l'étranger.