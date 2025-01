L'enquête sur les incendies de forêt dévastateurs dans le comté de Los Angeles bat son plein. Des incendies volontaires, des randonneurs imprudents, des lignes électriques et un feu couvant sont au centre des enquêtes, qui pourraient durer jusqu'à un an.

Les enquêteurs cherchent la cause de l'enfer des flammes à Los Angeles

1/7 Au moins 27 personnes et 12'000 maisons ont déjà été victimes des incendies de forêt à Los Angeles. Photo: Anadolu via Getty Images

Valentin Köpfli

Les enquêteurs s'efforcent d’identifier les causes des récents incendies de forêt à Los Angeles. Deux sites sont particulièrement scrutés: le sentier populaire du Temescal Canyon, à l'ouest de la ville, et les montagnes de San Gabriel, près d’Altadena. Ces zones sont les points de départ des flammes destructrices.

Dans les deux régions, les enquêteurs passent au peigne fin les ravins et les chemins, examinent les pierres, les bouteilles, les canettes – tout ce qui pourrait donner des indices sur l'origine des incendies de forêt, selon les informations de la BBC.

Quatre théories principales sont actuellement explorées pour expliquer les 27 morts et 12'000 maisons détruites.

Incendie criminel

Environ la moitié des feux de forêt à Los Angeles sont allumés intentionnellement. «Nous avons eu de nombreux incendies dans la région du comté de Los Angeles presque simultanément, ce qui nous amène à penser que ces incendies ont été allumés intentionnellement», a déclaré le chef des pompiers du comté de Los Angeles, Anthony Marrone, à la BBC.

Des randonneurs imprudents

Un groupe de randonneurs a subi une véritable chasse à l'homme sur les réseaux sociaux. Le 7 janvier 2025, ils ont filmé les premiers nuages de fumée de l'incendie de Palisades alors qu'ils faisaient une randonnée dans le canyon de Temescal. «Mec, c'est exactement là où nous nous trouvions», s'exclame une personne dans la vidéo. Les internautes ont rapidement accusé le groupe d'être à l'origine de l'incendie, car ils se trouvaient à proximité immédiate lorsque le feu s'est déclaré. Cependant, les randonneurs nient toute implication et les enquêteurs ont, semble-t-il, déjà pris connaissance de ces images.

Poteau électrique en feu

Les fournisseurs d'énergie sont aussi soupçonnés. Dans la semaine qui a suivi le début de l'incendie d'Eaton, au moins cinq plaintes ont été déposées contre le fournisseur d'électricité «Southern California Edison». Mais l'entreprise rejette toute responsabilité. Les enquêteurs examinent les poteaux électriques brûlés et vérifient si les fournisseurs d'électricité avait correctement coupé leurs installations.

Incendie couvant et vents de Santa Ana

Dernière théorie: un petit incendie s'était déclaré le 1er janvier 2025. Celui-ci n'aurait jamais été totalement éteint et aurait repris six jours plus tard à la faveur des vents de Santa Ana. Anthony Marrone a toutefois rejeté ces spéculations: «Je n'y crois pas», a déclaré le chef des pompiers à la BBC. «Je pense qu'une semaine est trop longue pour qu'un incendie qui n'a pas été complètement éteint puisse se propager à nouveau.» Il reconnaît certes que de tels incidents se produisent, mais qu'ils sont rares.