Une première depuis plus d'un an

Charles Brown, chef d'état-major américain, a pu discuter au téléphone avec son homologue russe. Une première depuis plus d'une année. (Image d'archive) Photo: KEYSTONE

AFP Agence France-Presse

«Le 27 novembre, à l'initiative de la partie russe, une conversation téléphonique a eu lieu» entre Valeri Guérassimov et Charles Brown, a indiqué le ministère russe de la Défense dans un communiqué. C'est la première fois que les deux militaires ont eu un entretien téléphonique depuis la nomination de Charles Brown comme chef d'état-major de l'armée américaine en octobre 2023, d'après l'agence d'Etat russe Tass.

«Lors de cet échange, la partie américaine a été informée de la tenue d'exercices (militaires) en Méditerranée orientale» par l'armée russe, est-il précisé dans le communiqué du ministère russe. Moscou avait dit publiquement mardi avoir mené des exercices impliquant plus de 1000 soldats et des tirs de missiles, y compris hypersoniques Zirkon, en Méditerranée orientale, sans toutefois préciser quand ils avaient eu lieu. Cette annonce intervenait au moment où la Syrie de Bachar al-Assad, allié de la Russie, perdait du terrain face à une coalition de rebelles menée par des islamistes radicaux.

D'après des médias américains, citant un porte-parole de Charles Brown, les deux chefs d'état-major ont également discuté de l'Ukraine et du tir sur une ville ukrainienne par l'armée russe d'un missile balistique présenté comme hypersonique et de dernière génération, qui peut porter une charge nucléaire. Le président russe Vladimir Poutine avait présenté cette attaque contre une ville ukrainienne comme une réponse aux récents tirs de Kiev à l'aide de missiles longue-portée américains et britanniques et menacé de frapper les pays occidentaux qui arment l'Ukraine, dont les Etats-Unis, autre puissance nucléaire.