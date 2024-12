C'est avec le train d'atterrissage déployé que le nouvel avion des Chinois a été aperçu lors de son vol inaugural. Photo: x

Jessica von Duehren et Blicky IA

La Chine est-elle sur le point de dévoiler un nouvel avion de combat ultra-performant? C'est ce que pensent les experts militaires après que l'appareil a été aperçu dans l'espace aérien chinois. Les spéculations vont désormais bon train sur les capacités de cette nouvelle arme, et sur la manière dont elle pourrait améliorer sensiblement la puissance aérienne du pays.

Selon les experts, l'avion de chasse devrait pouvoir voler à la limite de l'espace, comme le rapporte le «Daily Mail». Il aurait été développé pour attaquer les avions d'alerte précoce et les pétroliers américains, qui étaient jusqu'à présent inaccessibles. Autre avantage du nouvel avion: il serait capable de voler sur de longues distances, sans le soutien d'un ravitailleur. Une chose qui manque actuellement à l'armée de l'air chinoise par rapport à l'armée de l'air américaine, selon le site web The War Zone.

Un design fascinant

Le nouvel avion a été aperçu à côté d'un Chengdu J-20, l'actuel avion de combat de l'armée de l'air chinoise. Il a effectué un vol d'essai de jour, le J-20 servant d'accompagnant. Il était frappant de constater que le train d'atterrissage était sorti – une pratique néanmoins courante lors des premières phases d'essai.

Le nouvel avion possède un cockpit et des ailes en forme de losange, sans empennage vertical. Une forme qui pourrait le rendre plus difficile à détecter par les radars. Justin Bronk, du Royal United Services Institute (RUSI), un institut de recherche britannique sur la défense et la sécurité, met toutefois en garde contre des attentes trop élevées: «Si le design de l'avion est fascinant, il fait probablement partie du développement en cours de bombardiers régionaux ou d'avions de combat de la Chine et non de son programme d'avions de combat de sixième génération.»

Le «Daily Mail» rapporte également que les tuyères des moteurs sont placées au-dessus du fuselage, ce qui devrait réduire le rayonnement thermique et le bruit. L'ancien général de l'armée de l'air américaine, Mark D. Kelly, a déjà mis en garde contre cette nouvelle «super arme»: «Les Chinois ne sont pas des imbéciles. Ils savent ce qu'ils font.» Le militaire s'attend à une amélioration «exponentielle» de la technique de camouflage.