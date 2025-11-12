Des médecins ukrainiens signalent une épidémie de gangrène gazeuse sur le front. Cette infection bactérienne grave, connue depuis la Première Guerre mondiale, se propage rapidement en raison des difficultés d’évacuation liées à la guerre moderne des drones.

Une infection oubliée de la Première Guerre mondiale refait surface sur le front ukrainien

1/5 Un soldat ukrainien blessé reçoit des soins médicaux dans la région de Donetsk. Photo: keystone-sda.ch

Georg Nopper

Des médecins ont signalé des cas de gangrène gazeuse dans la zone de guerre en Ukraine. Cette maladie, autrefois liée aux tranchées de la Première Guerre mondiale, est aujourd’hui très rare. Comme le souligne «The Telegraph», l’infection bactérienne réapparaît en raison des conditions extrêmes de la guerre des tranchées ukrainienne.

Les médecins militaires rapportent que, dans la guerre moderne des drones, l’évacuation des soldats blessés devient parfois quasi impossible. Dans ces conditions, les infections se propagent à une vitesse alarmante.

La gangrène gazeuse, particulièrement dangereuse, est provoquée par la bactérie Clostridium, notamment Clostridium perfringens. Celle-ci se développe dans les tissus morts des plaies, libérant des gaz et des toxines qui détruisent rapidement les muscles. Les patients peuvent ressentir un crépitement sous la peau, signe du gaz qui se diffuse dans les tissus.

«Sortir, c'est se faire tuer»

«Nous sommes confrontés à des blessures que l’on n’avait jamais vues en temps de guerre», confie un volontaire étranger secouriste dans la région de Zaporizhia. Le traitement de la gangrène gazeuse reste extrêmement difficile: même dans les meilleurs hôpitaux, la guérison n’est jamais garantie, et elle devient presque impossible dans une tranchée ou une cave de fortune. Lindsey Edwards, maître de conférences en microbiologie au King’s College de Londres, le rappelle: C’est une infection extrêmement dangereuse: sans traitement, le taux de mortalité frôle les 100%.»

La guerre des drones a contraint la population à se cacher, raconte Alex, un bénévole: «Sortir, c’est se faire tuer par un drone.» Aujourd’hui, les soins médicaux sont principalement prodigués dans des bunkers et des caves de bâtiments abandonnés, les rares lieux des zones contestées hors de portée des drones.

Selon Alex, ces installations souterraines sont mal équipées pour traiter les complications graves, comme les brûlures causées par les gaz. «Ils se contentent de limiter les dégâts», explique-t-il.

Au milieu de nulle part

Entre les lignes, on comprend que durant les premières 24 à 48h, seules les blessures les plus critiques, celles qui menacent immédiatement la vie des soldats, sont prises en charge sur le champ de bataille. Les installations médicales sont souvent loin d’être stériles, et l’acheminement de matériel reste extrêmement difficile, les convois étant fréquemment attaqués. Beaucoup de soldats blessés ne sont pas évacués à temps.

Depuis la Première Guerre mondiale, les méthodes de traitement médical des brûlures au gaz se sont considérablement améliorées. Notamment grâce à un nettoyage précoce et approfondi des plaies, à l'amélioration des désinfectants et à l'introduction d'antibiotiques.

Normalement, le traitement de la gangrène gazeuse comprend l'ablation chirurgicale des tissus infectés et l'administration de très fortes doses d'antibiotiques. «On teste également quels antibiotiques sont les plus efficaces, explique la microbiologiste Lindsey Edwards. Mais tout cela n'est évidemment pas possible dans un hôpital de campagne, au milieu de nulle part.»