Opération de sauvetage réussie en Ukraine: un robot évacue un blessé d'un territoire ennemi. Après six tentatives infructueuses, la septième mission est couronnée de succès malgré des dégâts causés par des mines et des attaques de drones.

1/6 Le robot Maul brave le danger. Il traverse le territoire russe dans sa mission de sauvetage d'un soldat ukrainien blessé. Photo: Screenshot X

Johannes Hillig

Il doit sa vie à un robot. Un soldat ukrainien était piégée derrière les lignes ennemies. Sa situation? Sans espoir. L'armée russe allait bientôt le capturer ou le tuer. D'autant plus que l'homme était gravement blessé. Mais il a pu être secouru, après 33 jours. Non pas par une équipe de combat héroïque partie à sa rescousse, mais par un robot à roues: Maul.

La mission de sauvetage, dont le nom de code était «GVER», avait déjà tenté à six reprises de récupérer le soldat blessé, selon le Premier Bataillon Médical Séparé d'Ukraine.

Rapide et maniable

La septième fois, l'équipe a réussi. Au total, l'appareil aurait parcouru 64 kilomètres, dont 37 avec une roue endommagée suite à l'explosion d'une mine. La mission aurait duré près de six heures. Ces affirmations fournies par l'armée ukrainienne ne peuvent cependant pas être vérifiées de manière indépendante. Sur le chemin du retour, le char aurait été attaqué par un drone russe qui aurait largué une charge explosive. Le soldat blessé s'en est sorti indemne grâce à une capsule blindée.

En effet, Maul – dont le modèle a été présenté en mai de cette année – a précisément été conçu pour de telles missions de sauvetage. Il est basé sur le châssis d'un quad ou véhicule tout-terrain. Il est donc non seulement rapide, mais aussi agile et adapté aux terrains accidentés. Contrairement aux modèles précédents équipés de moteurs électriques, Maul possède un moteur à combustion classique. Vitesse de pointe: jusqu'à 70 km/h. Inconvénient dû au moteur à combustion: il est plus bruyant que ses homologues.

«Même des roues endommagées ne sont pas un obstacle»

L'armée ukrainienne a conçu Maul de manière à ce qu'il puisse continuer à rouler malgré des dommages importants. «Nous avons par exemple des roues spéciales. Après avoir été heurtées et endommagées, deux roues sont tombées. Mais la construction est bien pensée. Nous avons quand même pu parcourir dix kilomètres sans problème. Même des roues endommagées ne constituent donc pas un obstacle pour le retour», a déclaré un commandant ukrainien nommé «Devi» lors d'une interview en mai 2025.

De plus, Maul est équipé d'une capsule de protection dans laquelle le soldat a pu se réfugier lors de la mission de sauvetage. La vidéo du sauvetage illustre la manière dont l'Ukrainien blessé ferme la porte, afinb d'être évacué sous les tirs russes. Aucun autre détail concernant le blindage ou la capsule de sauvetage n'a été divulgué, probablement pour éviter que l'armée russe n'en apprenne trop sur Maul. L'armée ukrainienne affirme travailler sur plusieurs robots d'évacuation de ce type. La valeur du robot Maul est estimée à 32'000 francs suisses.