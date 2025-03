1/2 Gulliver va bientôt rouler sur les champs de bataille ukrainiens. Photo: Ukrainisches Verteidigungsministerium

Valentin Köpfli

Un robot d'un nouveau genre, aussi polyvalent qu'un couteau suisse, se dirige vers le front ukrainien: Gulliver tient dans le coffre d'un véhicule tout-terrain et ressemble un peu à un jouet, mais ce mini-robot n'en est pas moins une petite arme polyvalente.

Selon le ministère ukrainien de la Défense, ce véhicule transportera bientôt des grenades et des bombes à travers des zones de front dangereuses et des terrains impraticables. Le robot transporte également sans problème des équipements, des fournitures et des blessés. Sur le chemin du front, Gulliver peut même déminer le terrain, et ainsi aplanir les routes et les champs pour les soldats qui suivent.

Une compétition technologique brutale

Avec une charge utile de plus de 300 kilos sur les routes goudronnées et un peu moins sur le terrain, le robot peut rouler sur des dizaines de kilomètres grâce à une batterie puissante. La force de traction est même suffisante pour sortir un petit véhicule tout-terrain de la boue.

Ni le froid glacial de l'hiver ukrainien ni les étés exceptionnellement chauds n'ont de prise sur lui: Gulliver est extrêmement robuste et roule vers sa destination sous presque toutes les températures.

Le mini-robot est la dernière invention d'une concurrence brutale entre l'Ukraine et la Russie, qui a depuis longtemps gagné le secteur technologique.

Les grands systèmes de combat deviennent obsolètes

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a récemment présenté aux alliés occidentaux les dernières inventions dans la technologie de défense: les drones sous-marins, les drones volants et les robots tout-terrain prennent de plus en plus le pas sur les chars d'assaut, les navires de guerre et les hélicoptères de combat extrêmement coûteux et lourds.

En effet, ces petits robots sont bon marché, produits en masse et un tir est tout à fait supportable. De toute façon, l'Ukraine prévoit de grosses pertes en cas d'attaque de drones sur le territoire russe. Notamment parce qu'aucun membre de l'armée ukrainienne n'est blessé.

Autre avantage: l'Ukraine n'a pas besoin de l'aide de l'étranger pour développer des robots et des drones ultramodernes. Alors que les informaticiens russes ont quitté le pays en masse, le secteur technologique ukrainien n'a jamais été aussi florissant et s'oppose avec véhémence à l'agression russe depuis le début de la guerre.