Les Russes détruisent Kharkiv avec des drones bon marché

Ces dernières semaines, les troupes russes n'ont cessé de déployer de nouveaux drones Molniya à Kharkiv. Ces engins volants peu coûteux, faits de contreplaqué et d'aluminium, peuvent causer d'énormes dégâts...malgré leur faible portée.

1/7 Mardi, les Russes ont frappé avec leurs drones une entreprise de transformation du bois à Kharkiv. Photo: keystone-sda.ch

Marian Nadler

Les soldats de la défense aérienne ukrainienne à Kharkiv font face à un terrible danger. Depuis plusieurs mois, l'armée de Volodymyr Zelensky combat avec véhémence les troupes russes, qui avancent progressivement dans la région de Kharkiv. Plusieurs villages ont d'ailleurs été repris par les troupes de Vladimir Poutine.

Le 12 novembre, trois civils ont été blessés lors d'attaques de drones russes sur des zones résidentielles de Kharkiv. Le 21 janvier, le maire Ihor Terechov a signalé sur Telegram que les troupes russes avaient utilisé des appareils volants sans pilote pour attaquer des bâtiments résidentiels dans le district de Chevtchenkovsky de cette ville de l'est de l'Ukraine.

Quatre jours plus tard seulement, une installation d'infrastructure énergétique a pris feu après une attaque de drone. Mardi encore, des drones russes ont frappé une entreprise de transformation du bois. Un incendie s'est ensuite déclaré sur une surface de 1500 mètres carrés.

Des drones puissants

Quel est le point commun de toutes ces attaques? Le type de drones avec lesquels les tirs ont été effectués, comme le rapporte le portail indépendant russophone «Meduza» en mentionnant des médias ukrainiens. Il s'agirait de drones Molniya, nouvellement développés par la Russie. «Molniya» se traduit par «foudre».

Ces drones sont capables de transporter jusqu'à sept kilos d'explosifs et sont bon marché à produire, a déclaré l'expert militaire ukrainien Sergueï Morfinov au podcast «Russian Service» de la BBC. «Les ingénieurs russes ont trouvé un bon équilibre entre le prix et l'efficacité», a-t-il admis. Selon un expert, son coût de fabrication ne dépasserait pas les 300 dollars.

Ces drones sont fabriqués en contreplaqué et en aluminium et coûtent moins cher que les drones iraniens Shahed. Les Russes ont dû faire des concessions, notamment en termes d'autonomie. Avec 30 kilomètres et 40 minutes d'autonomie maximale, les engins ne vont pas très loin.

Des bâtiments en cendres

Bien que ces appareils aient une portée limitée, ils ne sont pas moins dangereux pour autant. La charge explosive que peuvent porter ces objets volants sans pilote ne pèse que sept kilogrammes. De plus, la dernière Molniya 2 peut être équipée de mines antichars TM-62 de neuf kilogrammes.

Une vidéo du spécialiste des données Andrew Perpetua, publiée sur la plateforme X, montre à quel point les drones miniers peuvent être destructeurs. Il analyse des données accessibles au public – Open Source Intelligence (OSINT) – et tente d'en tirer des conclusions. Dans la légende de la publication, il met en garde les Ukrainiens contre les drones.



La vidéo montre comment les petits drones réduisent en cendres des bâtiments entiers de manière très ciblée. Pour les civils qui se déplacent dans la rue ou en voiture, une rencontre avec les drones peut s'avérer mortelle.