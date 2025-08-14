Une ancienne hôtesse de British Airways a gagné un bras de fer judiciaire contre la compagnie d'aviation, rapporte le «Daily Mail» ce mercredi. Après 40 ans de carrière, elle aurait été licenciée en raison de sa phobie de l'avion.

Virée pour sa peur de l'avion, l'ex-hôtesse de l'air gagne en justice

1/2 Une ex-hôtesse de la compagnie British Airways a gagné un bras de fer judiciaire contre son ancien employeur. (Image d'illustration) Photo: Shutterstock

Luisa Gambaro Journaliste

C'est le comble pour une hôtesse de l'air. Après 40 ans de carrière, Jennifer Clifford a développé une peur bleue des avions. Son employeur, la compagnie British Airways, l'a licenciée en 2022. Mais Jennifer a traîné la firme britannique en justice et a gagné son combat, rapporte le «Daily Mail» ce mercredi 13 août.

L'étonnante phobie de Jennifer s'est déclenchée en plein confinement, pendant la pandémie de Covid-19. L'hôtesse traverse alors une période de dépression et sort de cette expérience avec un fort trouble anxieux qui l'empêche de voler. Son employeur lui aménage d'abord un poste de travail au sol, mais ne renouvelle pas son poste en 2022 et finit par la licencier pour inaptitude à travailler.

La juge lui donne raison

D'après Jennifer, son responsable aurait «minimisé» ses symptômes. «Si vous n'êtes pas heureuse chez nous, partez!», lui aurait-il crié d'après le «Daily Express». L'hôtesse s'est sentie discriminée à cause de son handicap et a saisi la justice. Trois ans plus tard, dans son jugement rendu en début mars 2025, le tribunal de Reading, près de Londres, lui a donné raison en se basant sur ses années d'ancienneté.

«Un employeur raisonnable lui aurait accordé un retour progressif plus long et plus adapté et aurait, conformément à sa politique, envisagé un redéploiement vers un poste sur le terrain avant de décider de la licencier», a déclaré la juge Emma Hawksworth. La compagnie British Airways devra donc verser une indemnisation à son ancienne employée.