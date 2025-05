L'UNI avait auparavant dénoncé dans un communiqué des messages "racistes et sexistes à l'encontre des personnes blanches et des hommes". Photo: Shutterstock

AFP Agence France-Presse

L'Université de Grenoble Alpes (UGA) a indiqué mardi qu'elle allait effacer des messages «contraires à ses valeurs» affichés en son sein, après avoir été accusée de véhiculer du «racisme anti-blanc» par le syndicat étudiant de droite UNI. Au cour de la polémique, des messages inscrits sur les vitres d'une galerie de l'université, proclamant par exemple «le monde a mal. Normal, il est dirigé par les Blancs et les mâles» ou encore «Aux échecs comme dans la vie, les Blancs ont un coup d'avance».

Des solgans effacés «dans les plus brefs délais»

Ces phrases ont été élaborées «lors d'ateliers artistiques par des personnels et des étudiants» dans le cadre du Mois de l'Egalité, «malheureusement certains messages ont échappé à la vigilance de l'UGA et sont incompatibles avec les valeurs» de l'université, indique-t-elle dans un communiqué. Ces messages, qui «ne reflètent pas la position de l'université», seront effacés «dans les plus brefs délais», ajoute l'établissement, en regrettant qu'ils «aient pu susciter des incompréhensions ou heurter la sensibilité de certaines personnes».

L'UNI avait auparavant dénoncé dans un communiqué des messages «racistes et sexistes à l'encontre des personnes blanches et des hommes», qui viseraient selon elle «à propager l'idée selon laquelle nous vivrions dans une société systématiquement raciste». Le syndicat «somme» la présidence de l'UGA de les effacer au plus vite et de «lancer une enquête interne pour identifier les responsables de tels choix».