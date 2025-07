Une chaussette portée par Michael Jackson lors d'un concert à Nice en 1997 a été vendue aux enchères pour 6200 euros. (Image d'illustration) Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Une chaussette portée le 27 juillet 1997 par Michael Jackson lors d'un concert à Nice a été adjugée 6200 euros lors d'une vente aux enchères organisée mercredi par l'Hôtel des ventes de Nîmes.

L'objet «iconique», passablement défraîchi, avait été trouvé à la fin du concert «à côté des loges de l'artiste, par un technicien qui intervenait sur le site», a précisé à l'AFP Aurore Illy, commissaire-priseur pour la maison de ventes. «On est vraiment sur un objet exceptionnel, voire un objet de culte pour les fans de Michael Jackson et nous avons reçu de nombreuses marques d'intérêt», a-t-elle souligné.

Brodée de cristaux carrés scintillants, la chaussette avait été placée dans un cadre, accompagnée du «laissez-passer backstage d'époque» du technicien, a de son côté précisé le site internet de ventes aux enchères Interencheres.

Assorti à l'emblématique gant porté par l'icône de la pop lors de sa tournée «HIStory World Tour», l'accessoire aurait été porté «sur les morceaux 'Beat it Live' et 'Billie Jean' où Michael excelle sur le 'moonwalk'», selon le même site. Mis en vente une première fois en juin, l'objet n'avait alors pas trouvé preneur. Avec un prix de départ de 2500 euros, il était estimé entre 3000 et 4000 euros.