Mark Zuckerberg fixe le décolleté de la fiancée de Jeff Bezos

Plusieurs célébrités sont venues à l'investiture de Trump, dont Mark Zuckerberg, PDG de Meta, et Lauren Sanchez, la fiancée de Jeff Bezos.

Laszlo Schneider

Moments piquants lors de l'investiture du président Donald Trump: Mark Zuckerberg, patron de Meta (Facebook, Whatsapp, Instagram) a été surpris en train de fixer à plusieurs reprises le décolleté de Lauren Sanchez, fiancée de Jeff Bezos. La scènes s'est déroulée dans la rotonde du Capitole, juste avant que Trump ne prête serment.

Les images du regard vagabond de Zuckerberg se sont rapidement répandues sur les réseaux sociaux. Un utilisateur a déclaré: «Il serait prêt à tout risquer pour se faire la fiancée de Jeff Bezos lors de l'investiture.» La tenue de Lauren Sanchez coûte selon les rapports américains environ 1800 dollars et a été conçue par le designer Alexander McQueen.

Les internautes s'indignent

Le choix de la tenue de la fiancée de Jeff Bezos pour un événement officiel a suscité l'indignation (et le sexisme) de certains internautes. L'un d'eux a écrit sur X: «Bon sang, Lauren Sanchez. Couvre-moi ça au moins pour une journée.» D'autres commentaires sont, autrement, plus vulgaires.

Un autre utilisateur a fait une comparaison avec la première dame, Melania Trump: «Juste au moment où je me réjouissais de la beauté et de la classe de Melania, Lauren Sanchez arrive et ne porte qu'un soutien-gorge.»