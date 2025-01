La dernière saison de «Squid Game» diffusée à partir du 27 juin

Netflix a annoncé jeudi que la troisième et dernière saison de Squid Game sera diffusée dès le 27 juin. Un court extrait dévoile les survivants du jeu, en survêtements ensanglantés, divisés en deux groupes.

Le 27 juin sortira la dernière saison de «Squid Game». Photo: Getty Images

AFP Agence France-Presse

Date à cocher pour les fans de la série-évènement: la saison 3, et la dernière, de «Squid Game» sera diffusée à partir du 27 juin, a annoncé jeudi le géant américain du streaming vidéo Netflix.

On voit les survivants du jeu de cette dystopie, dans leurs survêtements tachés de sang, être répartis en deux groupes dans un court extrait montré à l'occasion de la présentation des programmes phares de Netflix en 2025.

Une épreuve mystérieuse

C'est évidemment le personnage principal, Seong Gi-hun, incarné par Lee Jung-jae, qui tire la dernière boule de couleur déterminant la composition des équipes, pour une épreuve mystérieuse.

La série la plus regardée de tous les temps sur Netflix (plus de 300 millions d'abonnés) – également un énorme succès en Corée du Sud, son pays d'origine – met en scène des personnages désespérés qui s'affrontent dans des versions mortelles de jeux d'enfants pour essayer de gagner une énorme somme d'argent. La saison 2 a été diffusée en fin d'année 2024. La première fut livrée à l'international à partir de 2021.

Dernière saison de «Stranger Things»

Le rideau tombera sur une autre saga de près de 10 ans, avec la 5e et dernière saison de «Stranger Things». Cette série fantastique américaine, née des cerveaux des jumeaux Matt et Ross Duffer, ressuscite l'esthétique pop des années 1980 et est l'un des gros succès de Netflix depuis son lancement en 2016. «Il y a eu beaucoup de larmes sur le plateau, tout le monde était triste de se quitter», a confié Matt Duffer lors de la présentation de Netflix à Los Angeles.

Les mélomanes guetteront la bande son. L'Américaine Nora Felder, coordinatrice musicale de la série, y avait remis au goût du jour un morceau de Kate Bush, «Running up that hill» (1985), devenu le hit de l'été 2022.

Des films attendus

A côté des séries, Netflix proposera aussi des films attendus, comme le «Frankenstein» du réalisateur oscarisé Guillermo del Toro, avec Oscar Isaac et Christoph Waltz. C'est peu dire que le personnage de l'écrivaine Mary Shelley tenait à coeur au cinéaste mexicain. Dans un message vidéo envoyé lors de la présentation de Netflix, on le voit parler dans une pièce de sa maison entièrement remplie d'objets liés à cette créature, dont une tête verdâtre géante sous le plafond.

Un polar avec les complices Ben Affleck et Matt Damon, à l'écran dans les rôles principaux, est aussi annoncé. Son titre, «RIP», vient de l'argot des policiers américains pour désigner la somme d'argent trouvée sur une scène de crime ou lors d'une perquisition.