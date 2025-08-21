Une Américaine a été condamnée à 30 ans de prison à Birmingham pour une tentative de meurtre ratée en 2019. Aimee Betro, 45 ans, avait été recrutée pour tirer sur un homme dans le cadre d'une vengeance familiale, mais son arme s'était enrayée.

Une Américaine condamnée à 30 ans de prison pour un meurtre raté

En 2019, dissimulée dans un niqab, Aimee Betro avait tenté de tirer à bout portant en pleine rue sur sa victime, Sikander Ali.

La justice britannique a condamné jeudi à 30 ans d'emprisonnement une Américaine recrutée pour un meurtre raté à Birmingham (centre de l'Angleterre) en 2019. Aimee Betro, 45 ans, avait été recrutée par deux hommes qui voulaient se venger d'une famille rivale, mais alors qu'elle tentait de tirer à bout portant en pleine rue sur sa victime, son arme s'était enrayée.

Les jurés de la Birmingham Crown Court ont reconnu Aimee Betro, coupable de complot en vue de commettre un meurtre et de possession d'une arme semi-automatique, à l'issue de 21 heures de délibérations.

Cette Américaine, originaire du Wisconsin (nord) avait été extradée d'Arménie, où elle résidait, début 2025 afin d'être jugée au Royaume-Uni. En 2019, dissimulée dans un niqab, elle avait tenté de tirer à bout portant en pleine rue sur sa victime, Sikander Ali. La scène avait été filmée par des caméras de surveillance.

En la condamnant, le juge Simon Drew a évoqué un «complot complexe et bien organisé» et souligné que la victime avait eu de la chance de s'en sortir indemne, Aimee Betro ayant tiré à deux reprises. L'enquête a montré qu'elle avait eu deux complices: Mohammed Aslam, 56 ans, depuis condamné à 10 ans de prison, et son fils, Mohammed Nabil Nazir, 31 ans, qu'elle avait rencontré sur un site de rencontre en 2018. Il a été condamnée à 32 ans de prison dans cette même affaire.

Selon le juge, elle aurait agi «par passion amoureuse» envers Mohammed Nabil Nazir. Elle a toujours nié les faits, affirmant que le vrai tireur était «une autre Américaine» que connaissait Mohammed Nabil Nazir et qui avait la même voix et les mêmes chaussures qu'elle.