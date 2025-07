Largages d'urgence d'aide alimentaire au Soudan du Sud

À l’échelle nationale, 57% de la population est confrontée à des niveaux de faim de crise, urgents ou catastrophiques. (Image d'illustration) Photo: imago/ZUMA Press

AFP Agence France-Presse

Les tensions se sont récemment fortement accrues au Soudan du Sud, plus jeune Etat de la planète où la rivalité entre le président Salva Kiir et son premier vice-président Riek Machar a dégénéré en hostilités ouvertes avec l’arrestation de ce dernier en mars.

Le Programme alimentaire mondial (PAM) a déclaré dans un communiqué avoir «commencé à larguer des vivres d’urgence à des milliers de familles dans l’État du Haut-Nil».

Recrudescence du conflit depuis mars

«Depuis mars, la recrudescence du conflit a contraint des familles à quitter leurs foyers et poussé certaines communautés au bord de la famine», a souligné l’organisation onusienne. L’intervention vise à «apporter une aide alimentaire et nutritionnelle vitale à plus de 40’000 personnes» dans les zones les plus reculées des comtés de Nasir et d’Ulang, accessibles uniquement par voie aérienne, et que le PAM n’avait pas pu atteindre ces quatre derniers mois.

Plus d’un million de personnes dans le Haut-Nil, frontalier avec le Soudan, sont confrontées à une «faim aiguë», selon le PAM. Parmi celles-ci, 32’000 sont déjà confrontées à une faim de niveau «catastrophique», le niveau d’insécurité alimentaire le plus élevé, tandis que les combats actifs ont bloqué d’importantes voies fluviales vers l’Etat.

Plus de la moitié de la population confrontée à la faim

Ce chiffre a triplé depuis mars, et «sans une intensification majeure de l’aide, les comtés de Nasir et d’Ulang risquent de sombrer dans une famine généralisée», a averti Mary-Ellen McGroarty, directrice du PAM dans le pays.

À l’échelle nationale, 7,7 millions de personnes (57% de la population), sont confrontées à des niveaux de faim de crise, urgents ou catastrophiques dans le pays, indépendant du Soudan depuis 2011 et qui a sombré dans la guerre civile entre 2013 et 2018. Un nombre «sans précédent» de 2,3 millions d’enfants sont menacés de malnutrition.

En raison de déficits de financements, l’organisation onusienne a déclaré avoir accordé des rations réduites aux 2,5 millions de personnes les plus vulnérables, et appelé à 274 millions de dollars pour poursuivre ses opérations vitales jusqu’en décembre.

