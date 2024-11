1/4 Samuel E. risque une peine de prison en Espagne. Photo: DUKAS

Marian Nadler

Huit jeunes hommes, sept Français et le Vaudois Samuel E.*, risquent ensemble 151 ans de prison. Le 14 août 2023, le groupe aurait violé une touriste britannique, âgée de 18 ans à l'époque, dans un hôtel de la station balnéaire de Magaluf à Majorque. Ils ont filmé et posté leur acte sur le réseau social Snapchat. Le procès de cet acte horrible est imminent, selon un rapport de «Ultima Hora».

Si l'on répartit les 151 ans entre les participants, on obtient plus de 18 ans de prison par personne. Le rapport ne précise pas si les peines seront ainsi réparties ou si certains accusés purgeront une peine plus lourde ou légère.

Sans défense face au groupe

Outre la peine de prison, le parquet demande aux auteurs présumés de verser 100'000 euros (près de 94'000 francs) de dédommagement pour le préjudice moral et les séquelles de l'agression sexuelle brutale subie par la jeune femme.

Le groupe, baptisé «meute française» par les médias espagnols, est en détention depuis plus d'un an. Après l'avoir forcée à boire, ils auraient emmené la jeune Britannique dans une chambre d'hôtel, vers 7h30 du matin, l'auraient déshabillée et l'auraient ensuite violée pendant environ une demi-heure. «Ultima Hora», journal emblématique des îles Baléares, dévoile les détails glaçants du parquet. Dans l'acte d'accusation, plusieurs des prévenus ont pratiqué des rapports sexuels oraux, vaginaux et anaux avec la victime. L'un des accusés aurait mis à disposition la jeune femme – inconsciente – pour «du sexe gratuit».

Plus de cinq minutes de vidéo

Les dossiers d'enquête révèlent que l'un des suspects a réalisé 14 vidéos. Un autre en a tourné cinq. La durée totale des enregistrements est de plus de cinq minutes.

Un examen médical a révélé des hématomes sur le bras de la touriste, probablement causés par les auteurs présumés qui la retenaient. Elle a également subi une coupure à la poitrine. Un agent de sécurité de l'hôtel l'a trouvée en train de sangloter sur le sol du hall de l'hôtel après les faits et a informé la police.

* Nom modifié