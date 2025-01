Un lecteur labial dévoile la discussion entre Obama et Trump

Solène Monney Journaliste Blick

Les sourires de Barack Obama et Donald Trump, assis côte à côte lors des funérailles de Jimmy Carter jeudi 9 janvier, pourraient bien n’être qu’une façade. Contacté par le «New York Post», Jeremy Freeman, un expert capable de lire sur les lèvres, affirme que le futur président républicain aurait demandé à Obama de s'entretenir avec lui «dans un endroit calme» pour discuter «de sujets importants». Selon le lecteur labial, il serait question d'accords internationaux.

«On doit s'en occuper aujourd'hui»

À un moment, Trump s’est penché vers Obama et aurait déclaré: «Je me suis retiré de cette affaire. C’est à cause des conditions. Vous pouvez imaginer ça?». Bien qu'il ne soit pas possible de définir avec certitude le sujet de leur discussion, le tabloïd américain avance que cela pourrait concerner l'accord nucléaire iranien de 2015 négocié sous Obama, ou encore l'Accord de Paris sur le climat de 2016. Trump s'en était retiré dès son premier mandat. Mais le mystère demeure.

Toujours selon Jeremy Freeman, Obama a ri au moment où Trump aurait ajouté: «Et après, je le ferai.» Sans plus de contexte, il reste difficile de saisir ce qui a provoqué l'hilarité chez l’ancien président démocrate.

Une autre phrase lancée par Donald Trump, mais qui semble cette fois sans équivoque pour le lecteur labial: «Je ne peux pas parler maintenant, il faut qu’on trouve un endroit calme. C’est une affaire importante et on doit s’en occuper à l’extérieur, certainement aujourd’hui.» Obama a alors hoché la tête en signe d’accord.

Des ennemis jurés

Cette discussion entre les rivaux politiques qui entretiennent des relations tendues depuis dix ans a surpris beaucoup de monde. Trump avait répandu, à tort, la rumeur selon laquelle Barack Obama était né au Kenya, forçant celui-ci a publié son certificat de naissance. De son côté, l'ancien président, soutien indéfectible de Kamala Harris, n'hésite pas à se moquer dans ses discours de son successeur.

Au vu de l'interprétation de cette discussion, difficile de savoir si les sourires des deux anciens présidents étaient sincères... ou juste un subterfuge pour tromper les caméras. Pour l'instant, nous n'en saurons pas plus.