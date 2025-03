59 avions militaires chinois ont été repérés près de Taïwan en 24 heures. (Image d'archive) Photo: YM YIK

ATS Agence télégraphique suisse

En plus des 59 avions, neuf navires et deux ballons ont également été repérés dans ce laps de temps, a indiqué le ministère taïwanais de la défense mardi. Ces incursions constituent un nombre record depuis les 153 avions repérés le 15 octobre 2024, quand la Chine avait lancé des exercices militaires de grande ampleur en réponse au discours du président taïwanais prononcé à l'occasion de la fête nationale quelques jours plus tôt.

Parmi les avions détectés ces dernières 24 heures, 54 ont pris part à des patrouilles de «combat conjoint» de l'armée chinoise lundi, a précisé le ministère dans des déclarations distinctes. Le ministère chinois des affaires étrangères avait affirmé lundi à la presse que ces actions constituaient «une réponse résolue à la connivence et au soutien délibéré des forces extérieures à l'égard de l'indépendance de Taïwan et un avertissement sévère aux forces séparatistes indépendantistes de Taïwan».

La Chine a également réitéré ses critiques à l'égard de la décision américaine de supprimer en février du site en ligne du département d'Etat la phrase selon laquelle Washington «ne soutient pas l'indépendance de Taïwan». Les Etats-Unis ne reconnaissent pas Taïwan diplomatiquement, mais restent son principal soutien en matière de sécurité.

La faute des Etats-Unis?

«Il s'agit d'un nouvel exemple flagrant de la politique délibérée des Etats-Unis qui consiste à utiliser Taïwan pour contenir la Chine et à tolérer et soutenir l'indépendance de Taïwan», a estimé le ministère chinois des affaires étrangères.

Jeudi, le président taïwanais Lai Ching-te avait qualifié la Chine de «force étrangère hostile», tout en proposant des mesures pour lutter contre l'infiltration croissante de celle-ci à Taïwan.

Selon les chiffres officiels taïwanais, le nombre de personnes jugées pour espionnage a fortement augmenté, les militaires retraités et en service étant les cibles principales des approches de Pékin. La Chine considère que Taïwan fait partie de son territoire et n'exclut pas d'employer un jour la force pour placer l'archipel sous son contrôle.