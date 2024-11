La Finlande accueille son premier grand exercice d'artillerie de l'Otan

Jusqu'à 3600 soldats sont déployés. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

La Finlande accueille son premier exercice d'artillerie à grande échelle organisé par l'Otan depuis que le pays nordique a rejoint l'alliance militaire l'année dernière, avec des exercices de tirs réels qui ont débuté dimanche. L'exercice mené dans le nord de la Laponie s'inscrit dans le cadre de «Dynamic Front 25», le plus grand exercice d'artillerie de l'Otan jamais organisé en Europe, avec des exercices de tir en Finlande ainsi qu'en Estonie, en Allemagne, en Roumanie et en Pologne.

Pour la première fois, les alliés de l'Otan s'entraînent à des tirs d'artillerie à grande échelle sur le sol finlandais, à moins de 200 km de la frontière avec la Russie. La nation nordique, qui partage une frontière de 1300 kilomètres avec la Russie, a rejoint l'Otan en avril 2023, mettant fin à des décennies de non-alignement militaire après l'invasion de l'Ukraine par Moscou en février 2022.

«Nous travaillons sur l'interopérabilité avec nos alliés, pour effectuer des tirs d'artillerie en cohérence avec nos alliés de l'Otan», a expliqué Romain, capitaine de l'armée française et commandant de la batterie des Écrins du 93e régiment d'artillerie de montagne, en ne donnant que son prénom. Son équipe était vêtue de chaudes tenues de camouflage dans un champ où la température est de quelques degrés en dessous de zéro.

Des milliers de soldats

Jusqu'à 3600 soldats de Finlande, des Etats-Unis, de Suède, de Grande-Bretagne, de France et d'autres pays membres de l'OTAN s'entraînent alors qu'un froid humide s'installe dans les vastes paysages arctiques de la Laponie.

Le champ de tir et la zone d'entraînement de Laponie, appelés Rovajarvi, sont les plus grands d'Europe. «La zone elle-même et ses conditions sont la raison pour laquelle les alliés veulent venir s'entraîner dans la zone d'exercice de Rovajarvi», a déclaré à l'AFP le colonel finlandais Janne Makitalo, directeur de l'exercice. Il permet des «échanges de tirs tactiques multilatéraux pour l'artillerie de campagne», tout en entraînant les soldats à gérer les conditions difficiles et les terrains variés de la région arctique, a expliqué le colonel Makitalo.

Cette exercice intervient alors que la Finlande a fermé sa frontière terrestre avec la Russie en décembre 2023, Helsinki accusant Moscou d'organiser l'arrivée de migrants sans papiers afin de déstabiliser le pays nordique.