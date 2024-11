1/5 Sanna Marin a été Première ministre finlandaise de 2019 à 2023. Photo: Sanjeev Velmurugan

Raphael Rauch

Madame Marin, qui fait le meilleur chocolat: la Finlande ou la Suisse?

Sanna Marin: Sans aucun doute la Finlande! Fazer Blue est le meilleur chocolat du monde! Le chocolat suisse est merveilleux, mais il n'est pas comparable à celui de la Finlande. Bien sûr, j'ai des préjugés à ce sujet (rires).

Le résultat des élections américaines ne doit pas avoir un doux arrière-goût pour vous...

Je respecte la décision des citoyens américains. Mais tout le monde sait que je suis une femme et une ancienne politicienne qui s'est engagée pour l'égalité des droits, les droits de l'homme et les questions climatiques. Et que je suis une fervente supportrice de l'Ukraine. Mais la démocratie a parlé.

Connaissez-vous personnellement Donald Trump?

En 2019, je suis allée à la Maison Blanche en tant que ministre des Transports et des Communications et j'ai rendu visite au président Donald Trump. Nous avons parlé de brise-glace. La Finlande ne produit pas seulement le meilleur chocolat, mais aussi les meilleurs brise-glaces du monde.

Trump peut-il être un brise-glace géopolitique ?

Il est encore trop tôt pour le dire. Donald Trump a fait des déclarations inquiétantes sur l'alliance de l'OTAN et l'Ukraine avant les élections. Il est essentiel que les États-Unis continuent à soutenir fortement l'Ukraine à l'avenir – cela concerne les livraisons d'armes et l'aide financière. Notre rôle est de soutenir l'Ukraine et non de lui dicter le résultat.

Certains scénarios de paix prévoient une «finlandisation de l'Ukraine»: autrefois, la Finlande n'était pas membre de l'OTAN, mais neutre.

J'espère un avenir dans lequel l'Ukraine sera membre de l'Union européenne et aussi de l'OTAN. Du point de vue de l'OTAN, l'Ukraine est le seul pays d'Europe à disposer d'une expertise et d'une expérience en matière de guerre moderne. Je pense que cette expertise est très importante pour l'OTAN. J'ai fait partie d'un groupe de travail international qui a proposé les prochaines étapes lors du sommet de l'OTAN à Washington l'été dernier.

Quelles pourraient être les prochaines étapes? Poutine n'acceptera pas un plan de paix qui prévoit l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN.

Il y a toujours un momentum pour la paix, si la volonté est là. En attendant, nous devons soutenir l'Ukraine et faire en sorte qu'elle ait la meilleure position possible lors des négociations de paix. C'est le peuple ukrainien qui pose les conditions d'un plan de paix.

Du point de vue de la Suisse, il est impensable de devenir membre de l'OTAN du jour au lendemain. C'est ce qu'a fait la Finlande. Parlez-nous de l'âme finlandaise.

La Finlande et la Russie sont des voisins directs, nous avons mené de nombreuses guerres avec la Russie. La chose la plus importante pour les citoyens finlandais est la sécurité.

La Finlande ne s'est pas mal débrouillée en tant que pays neutre.

Nous avons longtemps pensé que des relations fonctionnelles avec la Russie étaient le meilleur moyen de garantir la paix et la sécurité en Finlande. Mais la guerre d'agression russe contre l'Ukraine a changé notre mentalité.

Sanna Marin Sanna Marin, 39 ans, a été Première ministre finlandaise de 2019 à 2023. Depuis, elle travaille comme conseillère auprès de l'Institute for Global Change de l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair. Elle a une fille.

Comment jugez-vous la neutralité suisse?

En tant que Finlandaise, il ne m'appartient pas de dire quelle est la meilleure politique pour la Suisse. Mais la guerre d'agression russe contre l'Ukraine a aussi des répercussions sur la Suisse. J'espère que la Suisse fournira l'aide dont l'Ukraine a besoin aujourd'hui.

Vous parlez aussi d'armes? Des chars suisses rouillent dans le nord de l'Italie, la loi sur le matériel de guerre interdit leur exportation.

Nous devrions fournir à l'Ukraine toute l'aide dont elle a besoin. Et si la Suisse peut aider, je pense qu'elle devrait le faire.

Fin 2022, vous disiez que sans les Etats-Unis, l'Europe serait en difficulté. Comment voyez-vous les choses deux ans plus tard?

L'Europe est toujours dépendante de l'aide militaire que les Etats-Unis fournissent à l'Ukraine. Je suis très reconnaissante pour leur aide. Nous avons besoin d'une Europe plus forte. Ce n'est pas seulement une question de politique de sécurité pour moi. Pendant la pandémie de Covid, l'Europe était trop dépendante des chaînes d'approvisionnement asiatiques. Nous étions trop dépendants de l'énergie russe et nous le sommes toujours. Je m'inquiète pour l'autonomie stratégique de l'Europe.

La Suisse n'a pas seulement un problème avec l'OTAN, mais aussi avec l'Union européenne. Contrairement au Danemark et à la Suède, la Finlande a adopté l'euro dès le début. Il n'y a pas eu d'euroscepticisme en Finlande?

Si, nous avons eu de nombreux débats. Mais nous avons connu une grave crise financière dans les années 1990. De notre point de vue, il y avait aussi des raisons pratiques d'adopter l'euro. Nous voulions la sécurité financière et économique.

Quelle est votre réponse au blues de l'UE en Suisse?

La Suisse fait partie de l'Europe. Et la plupart des pays européens font partie de l'Union européenne. Il est donc profitable pour les deux parties d'avoir des relations qui fonctionnent.

Prévoyez-vous un retour en politique?

Pas pour l'instant, mais il ne faut jamais dire jamais !

Cela vous dérange-t-il que vous soyez surtout connue en Suisse pour une vidéo dans laquelle vous dansiez joyeusement?

Cela en dit long sur les médias et les nouvelles. Pendant mon mandat de Premier ministre, je me suis concentrée sur d'autres sujets.

Les femmes politiques suisses trouvent qu'elles sont évaluées différemment des hommes.

Les femmes et les hommes sont évalués différemment dans toute la société. Les femmes occupant des postes de direction que j'ai rencontrées ont souvent dû travailler deux fois plus dur que les hommes occupant les mêmes postes. J'espère qu'à l'avenir, nous aurons plus de femmes cadres. Dans le monde numérique, les femmes reçoivent également plus de commentaires haineux que les hommes. Cela ne concerne pas seulement les femmes politiques, mais toutes les femmes. Il y a des forces qui s'attaquent à elles pour les faire taire. C'est très préoccupant pour nos démocraties.

Que dites-vous aux jeunes femmes qui s'intéressent à la politique ?

Vous êtes fortes, vous pouvez le faire, on a besoin de vous et votre voix compte !