Une personne est décédée et quatre autres ont été blessées samedi dans l'explosion d'une grenade lors d'une fête tenue dans un immeuble à Knin, dans le sud de la Croatie, a indiqué dimanche la police.

Un mort et plusieurs blessés

Photo: IMAGO/ABACAPRESS

Selon les premiers éléments de l'enquête, un homme de 25 ans avait sorti une grenade à main pendant la fête et l'avait remise à une autre personne. Une mauvaise manipulation a provoqué l'explosion de la grenade, entraînant la mort d'un homme et blessant quatre autres personnes, dont un mineur, selon la police.

Les blessés ont été hospitalisés à Knin et leur état est stable, a-t-on précisé de source hospitalière. Une enquête a été ouverte pour établir les circonstances de l'acquisition et de la possession de l'engin explosif.

Guerre d'indépendance

Knin, où l'explosion s'est produite, a été l'un des principaux champs de bataille durant la guerre d'indépendance croate de l'ex-Yougoslavie (1991-1995). La police croate mène depuis des années une campagne intitulée «Moins d'armes, moins de tragédies», qui vise à encourager les citoyens à remettre leurs armes et munitions illégales afin de réduire la violence et les incidents liés aux armes.

Depuis le début de l'année 2024, la police du département de Sibenik-Knin, où se trouve la ville de Knin, a compté 5091 cas de remise volontaire d'armes et d'engins explosifs. La police a ainsi collecté 33 armes à feu, 4986 munitions diverses, 32 engins explosifs et 18,4 kilos d'explosifs. Dans le cadre d'opération policières, 60 armes à feu, 999 munitions, 134 engins pyrotechniques et 1,5 kilo d'explosifs ont été saisis.